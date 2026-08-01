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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

کشف ماهواره استارلینک قاچاق از اتوبوس مسافربری در مرز بازرگان

کشف ماهواره استارلینک قاچاق از اتوبوس مسافربری در مرز بازرگان

ارومیه- فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف و ضبط دستگاه ماهواره استارلینک از یک دستگاه اتوبوس مسافربری توسط مرزبانان هنگ مرزی ماکو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه اظهار کرد: مأموران هنگ مرزی ماکو مستقر در پست کنترل و مراقبت مرزی بازرگان، حین انجام وظیفه و کنترل خودروهای ورودی به کشور، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و با هوشیاری، آن را جهت بازرسی دقیق متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی فنی و دقیق از اتوبوس، موفق شدند دستگاه ماهواره استارلینک را که به‌صورت کاملاً ماهرانه در قسمت کابین خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این اقدام در راستای مقابله با قاچاق تجهیزات ارتباطی غیرمجاز و تأمین امنیت مرزها انجام شده است، خاطرنشان کرد: در این رابطه راننده اتوبوس جهت سیر مراحل قانونی دستگیر و به همراه پرونده تشکیل‌شده تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6904894

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