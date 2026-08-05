به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه فرمانده جدید مرزبانی کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت و ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، خدمت در این استان را افتخاری بزرگ دانست و اظهار کرد: کردستان سرزمین مجاهدت، ایثار و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است و مرزبانان این دیار با روحیهای انقلابی و جهادی از امنیت کشور پاسداری میکنند.
وی با قدردانی از حمایتهای فرماندهی مرزبانی فراجا، نماینده ولیفقیه در استان، استاندار، اعضای شورای تأمین، نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی، افزود: همدلی و وحدت حاکم بر کردستان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در تأمین امنیت پایدار مرزهای استان بوده است.
فرمانده سابق مرزبانی کردستان با اشاره به اجرای راهبردهای ابلاغی فرماندهی مرزبانی فراجا، گفت: طی سالهای اخیر اقدامات مؤثری در حوزه توسعه زیرساختهای مرزی از جمله گازرسانی، برقرسانی، تجهیز پاسگاهها و تقویت امکانات مرزی انجام شده که با همکاری دستگاههای اجرایی استان به نتیجه رسیده است.
رستمی افزود: ارتقای فرهنگ سازمانی بر مبنای شاخصهای مرزبان تراز انقلاب اسلامی نیز از اولویتهای مرزبانی استان بود و امروز این روحیه جهادی و مسئولیتپذیری در میان نیروهای مرزبان بهخوبی مشهود است.
افزایش آمادگی عملیاتی و هوشمندسازی مرزها
وی با بیان اینکه آمادگی عملیاتی یگانهای مرزی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است، اظهار کرد: الحاق تجهیزات، خودروهای عملیاتی و امکانات جدید موجب افزایش توان رزمی مرزبانان شده و امروز مرزهای کردستان از امنیت و ثبات مطلوبی برخوردار است.
فرمانده سابق مرزبانی کردستان ادامه داد: اجرای طرحهای هوشمندسازی مرز، نصب سامانههای پایش و دوربینهای نظارتی و کنترل لحظهای نوار مرزی از مرکز فرماندهی استان، نقش مهمی در ارتقای امنیت مرزها داشته و این روند با وجود تهدیدات و آسیبها همچنان ادامه دارد.
رستمی با اشاره به کاهش چشمگیر آسیبپذیری در حوزه مأموریتهای مرزبانی، گفت: با اجرای برنامههای پیشگیرانه، میزان سوانح و آسیبها در یگانهای مرزی استان بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین توسعه دیپلماسی مرزی و تعامل مستمر با مسئولان مرزی کشور عراق را از دیگر دستاوردهای مرزبانی استان عنوان کرد و افزود: ارتباط و هماهنگی مستمر با طرف عراقی موجب تقویت امنیت، برگزاری نشستهای مشترک و ارتقای همکاریهای مرزی شده است.
فرمانده سابق مرزبانی کردستان در پایان با قدردانی از همراهی مردم، مرزنشینان، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای مسلح و مسئولان استان، تأکید کرد: رویکرد مرزبانی جمهوری اسلامی ایران بر سه محور «خدا، ولایت و مردم» استوار است و خدمت به مردم بزرگترین سرمایه و افتخار مرزبانان به شمار میرود.
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