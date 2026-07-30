به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مطالعه دانشگاه سیدنی استرالیا نشان داد که مقاومت آنتی‌بیوتیکی در هر منطقه بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۲ افزایش یافته است و نوزادان و کودکان در بخش مراقبت‌های ویژه و کودکان در کشورهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را دیده‌اند.

محققانی از استرالیا، چین و ایالات متحده بیش از ۱۰۶۰۰۰ نمونه عفونت از کودکان تا ۱۸ سال را در ۸۲ کشور و منطقه تجزیه و تحلیل کردند.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی زمانی رخ می‌دهد که باکتری‌ها برای مقاومت در برابر درمان آنتی‌بیوتیکی تکامل می‌یابند و درمان عفونت‌ها را دشوارتر می‌کنند.

محققان با اشاره به اینکه حدود ۸۴۰ هزار مورد مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال در سراسر جهان در سال ۲۰۲۱ با مقاومت دارویی مرتبط بوده است، گفتند که کودکان به ویژه آسیب‌پذیر هستند، زیرا میزان بالایی از عفونت‌های باکتریایی را تجربه می‌کنند، اما گزینه‌های درمانی آنتی‌بیوتیکی کمتری نسبت به بزرگسالان دارند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که مقاومت در بین آنتی‌بیوتیک‌هایی که توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان "آخرین راه حل" یا "باید به دقت تحت نظارت" قرار گیرند تا از مصرف بیش از حد جلوگیری شود و اثربخشی آنها در صورت عدم موفقیت درمان‌های خط اول حفظ شود، به شدت افزایش یافته است.

این مطالعه نشان داد که دو نوع باکتری گرم منفی، آسینتوباکتر بومانی و کلبسیلا، به عنوان محرک مقاومت در سطح جهانی شناسایی شده‌اند و دومی سریع‌ترین رشد را به ویژه در جنوب شرقی آسیا، اروپای شرقی و غرب اقیانوس آرام ثبت کرده است.