به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر دریایی صبح پنجشنبه در جریان سفر یکروزه به شهرستان دهگلان اظهار کرد: حضور در رویدادهای فرهنگی و مردمی، فرصتی برای ارزیابی ظرفیتهای موجود و برنامهریزی جهت ارتقای فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستانها است.
وی با اشاره به بازدید از موکب فرهنگ و هنر دهگلان افزود: برنامههای اجرا شده در این موکب نشاندهنده ظرفیت ارزشمند هنرمندان و فعالان فرهنگی شهرستان است و باید زمینه برای حضور پررنگتر آنان در مناسبتهای ملی و مذهبی فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به حضور در آیین رونمایی از سردیس سردار شهید محمد جعفری، بیان کرد: پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، رسالتی فرهنگی است و دستگاههای فرهنگی باید در این مسیر نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی همچنین با کاظم زارعی، هنرمند پیشکسوت خوشنویسی دهگلان دیدار کرد و گفت: تجلیل از هنرمندان، قدردانی از افرادی است که با هنر خود در حفظ و انتقال فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی نقشآفرینی کردهاند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تأکید کرد: این ادارهکل از برنامههای فرهنگی و هنری در شهرستانها حمایت میکند و توسعه فعالیتهای فرهنگی با مشارکت هنرمندان و فعالان فرهنگی را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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