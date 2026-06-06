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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

رنجبر: لامرد ظرفیت تبدیل شدن به قطب نمایش فارس را دارد

رنجبر: لامرد ظرفیت تبدیل شدن به قطب نمایش فارس را دارد

لامرد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی در شهرستان‌ها، لامرد را دارای ظرفیت تبدیل شدن به قطب نمایش استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر عصر شنبه در جمع هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه شهرستان لامرد با تأکید بر لزوم عبور از فضای گلایه و حرکت به سمت اقدام و عمل، اظهار کرد: جهان با سرعت در حال تغییر است و نباید فرصت‌ها را از دست داد. بسیاری از اتفاقات بزرگ پس از سال‌ها به ثمر می‌نشینند و امروز نیز برای انجام کارهای ماندگار و ثبت رویدادهای مهم تاریخی و فرهنگی زمان مناسبی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی لامرد افزود: ایجاد سینما، خانه مطبوعات و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی از نیازهای مهم این شهرستان است و فعالان فرهنگی و هنری می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت هنر، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج ارزش‌های فرهنگی ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به جایگاه نخبگان فرهنگی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور مؤثر اهالی فرهنگ و هنر در عرصه‌های اجتماعی هستیم و انتظار می‌رود نخبگان فرهنگی در مسیر پاسداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان و خدمت به مردم نقش‌آفرینی کنند.

رنجبر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل برشمرد و افزود: توسعه فعالیت‌های هنری در گرو فراهم شدن بسترهای لازم برای هنرمندان و فعالان فرهنگی است.

وی با بیان اینکه لامرد از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه هنرهای نمایشی برخوردار است، تصریح کرد: این شهرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های نمایش استان فارس تبدیل شود. با این حال، کمبود امکانات فرهنگی و رفاهی از جمله سینما در یکی از ثروتمندترین شهرهای استان قابل تأمل است و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران در این حوزه فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای حمایت از تأسیس خانه مطبوعات در لامرد خبر داد و گفت: تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای و صنفی خبرنگاران از اولویت‌های حوزه فرهنگ است.

وی در ادامه به اقدامات حمایتی این اداره‌کل اشاره کرد و افزود: بازگشت بودجه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های فرهنگی و هزینه‌کرد آن‌ها در شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود. سال گذشته نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر استان پرداخت شده است.

رنجبر از ارائه تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه نشر و کتابفروشی خبر داد و گفت: کتابفروشان بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ می‌توانند از تسهیلاتی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سند ملی موسیقی، بر توسعه مؤسسات تک‌منظوره موسیقی در شهرستان‌ها تأکید کرد و آن را گامی مهم در مسیر رشد فعالیت‌های هنری دانست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند تعزیه در فرهنگ اسلامی و ایرانی، از برنامه‌ریزی برای حمایت و ارتقای این هنر آیینی خبر داد و بر رونمایی از آثار مکتوب و یادمان‌های مرتبط با شهدای جنگ رمضان به عنوان بخشی از برنامه‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

کد مطلب 6852174

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