رنجبر: لامرد ظرفیت تبدیل شدن به قطب نمایش فارس را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر عصر شنبه در جمع هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه شهرستان لامرد با تأکید بر لزوم عبور از فضای گلایه و حرکت به سمت اقدام و عمل، اظهار کرد: جهان با سرعت در حال تغییر است و نباید فرصتها را از دست داد. بسیاری از اتفاقات بزرگ پس از سالها به ثمر مینشینند و امروز نیز برای انجام کارهای ماندگار و ثبت رویدادهای مهم تاریخی و فرهنگی زمان مناسبی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی لامرد افزود: ایجاد سینما، خانه مطبوعات و توسعه زیرساختهای فرهنگی از نیازهای مهم این شهرستان است و فعالان فرهنگی و هنری میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت هنر، نقش مؤثری در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ترویج ارزشهای فرهنگی ایفا کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به جایگاه نخبگان فرهنگی در جامعه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور مؤثر اهالی فرهنگ و هنر در عرصههای اجتماعی هستیم و انتظار میرود نخبگان فرهنگی در مسیر پاسداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان و خدمت به مردم نقشآفرینی کنند.
رنجبر تقویت زیرساختهای فرهنگی و تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را از مهمترین برنامههای این ادارهکل برشمرد و افزود: توسعه فعالیتهای هنری در گرو فراهم شدن بسترهای لازم برای هنرمندان و فعالان فرهنگی است.
وی با بیان اینکه لامرد از ظرفیتهای ویژهای در حوزه هنرهای نمایشی برخوردار است، تصریح کرد: این شهرستان میتواند به یکی از قطبهای نمایش استان فارس تبدیل شود. با این حال، کمبود امکانات فرهنگی و رفاهی از جمله سینما در یکی از ثروتمندترین شهرهای استان قابل تأمل است و باید زمینه حضور سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس همچنین از آمادگی این ادارهکل برای حمایت از تأسیس خانه مطبوعات در لامرد خبر داد و گفت: تقویت فعالیتهای رسانهای و صنفی خبرنگاران از اولویتهای حوزه فرهنگ است.
وی در ادامه به اقدامات حمایتی این ادارهکل اشاره کرد و افزود: بازگشت بودجههای تخصیصیافته به پروژههای فرهنگی و هزینهکرد آنها در شهرستانها با جدیت دنبال میشود. سال گذشته نیز حدود ۴۰ میلیارد تومان در حوزه فرهنگ و هنر استان پرداخت شده است.
رنجبر از ارائه تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه نشر و کتابفروشی خبر داد و گفت: کتابفروشان بر اساس مواد ۱۸ و ۱۹ میتوانند از تسهیلاتی تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.
وی با اشاره به سند ملی موسیقی، بر توسعه مؤسسات تکمنظوره موسیقی در شهرستانها تأکید کرد و آن را گامی مهم در مسیر رشد فعالیتهای هنری دانست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در پایان با اشاره به جایگاه ارزشمند تعزیه در فرهنگ اسلامی و ایرانی، از برنامهریزی برای حمایت و ارتقای این هنر آیینی خبر داد و بر رونمایی از آثار مکتوب و یادمانهای مرتبط با شهدای جنگ رمضان به عنوان بخشی از برنامههای فرهنگی استان تأکید کرد.
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