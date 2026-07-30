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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

هوای خنک شبانه با وزش باد شدید در شرق اردبیل

هوای خنک شبانه با وزش باد شدید در شرق اردبیل

اردبیل – بر اساس نقشه‌های هواشناسی، استان تا ۵ روز آینده آسمانی صاف و پایدار دارد، اما وزش باد تند خزری در مناطق شمالی، شرقی و دشت اردبیل، دمای روز را کاهش و شب‌ها را خنک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس نقشه های هواشناسی، همچنان با حاکمیت الگوی پایدار جوی در شمال غرب کشور و استان اردبیل، شرایط جوی نسبتاً پایدار بوده و آسمان استان در طول روزها غالباً صاف و آفتابی خواهد بود.

اما به توجه به استقرار پرفشار سطح زمین در منطقه، پدیده غالب در سطح استان اردبیل طی پنچ روز آینده، وزش باد تند خزری انتظار می رود. بطوریکه سرعت وزش باد در مناطق شمالی، نوار شرقی (شهرستان نمین و دامنه کوههای باغرو) و دشت اردبیل در بعضی ساعات نسبتاً شدید پیش بینی می شود.

از اینرو طی سه روز آینده به دلیل تداوم وزش باد، در طول روزها در اغلب مناطق استان از شدت گرمای هوا کاسته شده و در ساعات شبانه هوای بسیار خنکی خواهیم داشت. البته در مناطق شمالی و بخش هایی از جنوب استان هوای نسبتاً گرم همچنان تداوم دارد.

همچنین طی دو روز آینده به دلیل نفوذ هوای مرطوب خزری، در ساعات شبانه در نواحی منتهی به استان گیلان هوای ابری و مه آلود (با احتمال بارش خفیف باران ریزه) پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6903695

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