استاندار قزوین: فرهنگ اهدای خون باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از ادارهکل انتقال خون استان قزوین که با حضور جمعی از معاونان و مدیران کل استانداری انجام شد، اظهار کرد: با توجه به نقش حیاتی خون و فرآوردههای خونی در درمان بیماران، مشارکت مردم در اهدای خون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: اهدای خون علاوه بر کمک به نجات جان انسانها، جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و نوعدوستی است و باید با فرهنگسازی مناسب، زمینه افزایش مشارکت مردم در این حوزه فراهم شود.
در این بازدید، علیجانی سرپرست ادارهکل انتقال خون استان قزوین نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، مهمترین نیازها، مسائل و چالشهای سازمان انتقال خون استان را تشریح کرد.
استاندار قزوین پس از استماع این گزارش، با قدردانی از تلاشهای کارکنان انتقال خون، بر پیگیری و رفع مشکلات این مجموعه تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
نوذری همچنین با تبریک سالروز تأسیس سازمان انتقال خون، از خدمات مدیران و کارکنان این مجموعه در تأمین خون سالم و خدمترسانی به بیماران قدردانی کرد.
در پایان این بازدید، استاندار قزوین و هیأت همراه با حضور در بخش خونگیری، ضمن گفتوگو با کارکنان و اهداکنندگان، با اهدای خون به پویش اهدای خون پیوستند.
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