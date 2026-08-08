درخشش تکواندوکاران نونهال اردبیل در مسابقات منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج خوشروزی از درخشش تکواندوکاران نونهال استان اردبیل (دختران و پسران) در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور خبرداد و اظهار کرد: در این دوره از مسابقات که به میزبانی استان کردستان، برگزار شد تکواندوکاران اردبیلی در بخش پسران به عنوان نائب قهرمانی دست یافت و تیم دختران نیز ضمن کسب کاپ اخلاق این دوره از مسابقات با فتح همه سکوهای اوزان با دست پر به استان بازگشتند.

وی افزود: تیم نونهالان دختر اردبیل با هدایت لیدا صدری موفق شد تمام ۱۰ تکواندوکار اعزامی خود را روی سکو ببرد و با کسب ۱ مدال طلا، ۱ نقره، ۸ برنز و همچنین افتخار کسب کاپ اخلاق مسابقات، اقتدار و منش پهلوانی خود را به رخ رقبا بکشد.

درخشش تیم دختران ۱۰۰٪ مدال‌آوری و کاپ اخلاق

رئیس هیات تکواندو استان اردبیل گفت: تیم تکواندو نونهالان دختر استان اردبیل در پایان این رقابت ها با اختلاف کم در رتبه چهارم ایستاد.

خوشروزی به اسامی مدال آوران دختر استان اردبیل در این رقابت ها اشاره کرد و ادامه داد: آنیسا فخیمی (وزن دوم) توانست مدال طلا را از آن خود کند.

وی تصریح کرد : شایلین رحیمی در وزن وزن پنجم به مدال نقره دست یافت و النا مولائی در وزن اول، صبا معروف در وزن سوم، آیسان بی‌آزار در وزن چهارم ، فاطمه مقتدر در وزن ششم، بنیتا مهری در وزن هفتم، آسمان حسین‌پور در وزن هشتم، آنیسا بهروز در وزن نهم و آرشیدا طهماسبی در وزن دهم مدال برنز را از آن خود کردند.

رئیس هیات تکواندو استان اردبیل به کادر فنی نیز اشاره کرد و گفت: هاجر آقادده‌زاده و ندا قلی‌زاده مربیان تیم بوده و هانیه هنرمند سرپرستی تیم اعزامی استان اردبیل به مسابقات را بر عهده داشتند.

عنوان نایب‌قهرمانی و ۷ مدال درخشان برای تیم پسران

خشروزی به افتخارآفرینی تیم نونهالان پسر استان اردبیل در پنجمین دوره مسابقات تکواندو منطقه یک کشور اشاره کرد و گفت: این تیم با هدایت صابر صالح‌زاده به عنوان سرمربی، محمد حاجی‌زاده به عنوان مدیر فنی با نمایشی خیره‌کننده توانست عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات منطقه‌ای کشور را از آن خود کند.

وی به اسامی مدال‌آوران پسر استان اردبیل اشاره کرد و افزود: طاها آرمات در وزن دوم، محمد طالقانی در وزن هفتم و علی پورمند در وزن هشتم با درخشش گردن آویز طلا را از آن خود کردند.

رئیس هیات تکواندو استان اردبیل با بیان اینکه امیرعلی اسدی نیز در وزن چهارمبه مدال نقره دست یافت، خاطرنشان کرد: هادی رشیدی در وزن پنجم، امیرعلی بهزاد در وزن ششم، امیرعلی شاه‌علیزاده در وزن دهم مدال برنز این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند.

وی به کادر فنی تیم پسران اشاره کرد و گفت: روح‌الله فروتن به عنوان مربی، یعصوب علایی و سید محمد زاهد به عنوان سرپرست تیم تکواندو پسران را در این مسابقات همراهی کردند.

خشروزی در پایان سخنان خود این موفقیت‌ها را حاصل اراده، همدلی و برنامه‌ریزی هدفمند دانست و برای قهرمانان اردبیلی در عرصه‌های مختلف آرزوی موفقیت‌های روزافزون کرد.