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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

ترکیه: توافق مکه علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست

ترکیه: توافق مکه علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست

معاون رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد که توافق امضا شده با ریاض و اسلام آباد بر علیه هیچ کشوری نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان ترکیه به نقل از جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور این کشور گزارش داد: توافق دفاعی امضا شده با عربستان سعودی و پاکستان بر علیه ایران نیست.

وی اضافه کرد: این توافقنامه بر علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست بلکه با هدف تقویت امنیت منطقه ای و دفاع مشترک و بازدارندگی امضا شده است.

گفتنی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵(هفتم آگوست ۲۰۲۶) توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: توافقنامه دفاعی مشترک با پاکستان و عربستان سعودی، همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه صنایع دفاعی را تقویت می‌کند. این توافقنامه دفاعی مشترک هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و پذیرای مشارکت کشورهایی است که هدفشان دستیابی به ثبات در منطقه ماست.

کد مطلب 6910973

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      2 0
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      پیمان نظامی مشترک ترکیه ،پاکستان و عربستان که حمله به یک کشور را حمله به همه آنها تلقی می‌کند .عملا بمعنی اشاعه سلاح هسته‌ای است...با این وضع..ایران هم باید به این سلاح مسلح شود .تا بتواند از خود در مقابل خطرات احتمالی دفاع نماید
    • محمد داوری IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
      پاسخ
      این توافق یعنی ایجاد چتر هسته ای برای سعودی خائن .یعنی مصون شدن پایگاه و دارایی‌های نفتی آمریکا در سعودی .طرح و نقشه. بدون شک خواست آمریکا بوده .ایران باید مسلح به سلاح هسته‌ای بشه

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