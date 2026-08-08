ترکیه: توافق مکه علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه سی ان ان ترکیه به نقل از جودت یلماز، معاون رئیس‌جمهور این کشور گزارش داد: توافق دفاعی امضا شده با عربستان سعودی و پاکستان بر علیه ایران نیست.

وی اضافه کرد: این توافقنامه بر علیه ایران یا هیچ کشور دیگری نیست بلکه با هدف تقویت امنیت منطقه ای و دفاع مشترک و بازدارندگی امضا شده است.

گفتنی است که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵(هفتم آگوست ۲۰۲۶) توافقنامه دفاعی مشترک را که نام پیمان مکه بر آن گذاشتند، امضا کردند.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: توافقنامه دفاعی مشترک با پاکستان و عربستان سعودی، همکاری‌های امنیتی و دفاعی و توسعه صنایع دفاعی را تقویت می‌کند. این توافقنامه دفاعی مشترک هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد و پذیرای مشارکت کشورهایی است که هدفشان دستیابی به ثبات در منطقه ماست.