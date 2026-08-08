برزگرزاده: خبرنگاران بوشهری نقش مهمی در حمایت از توسعه استان دارند

به گزارش خبرنگار مهر٬ عبدالخالق برزگرزاده صبح شنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی جامعه هستند و با انعکاس واقعیت‌ها، مطالبات مردم و ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی و توسعه جامعه بر عهده دارند.

وی افزود: رسانه‌ها می‌توانند ظرفیت‌های مختلف شهر و استان را به جامعه معرفی کنند و در حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشند.

مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر با بیان اینکه نمایشگاه‌ها نیز کارکردی مشابه رسانه‌ها دارند، گفت: نمایشگاه‌ها ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های مختلف را در معرض دید مردم قرار می‌دهند و زمینه ارتباط مستقیم تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و مردم را فراهم می‌کنند.

برزگرزاده ادامه داد: تلاش ما این است که نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر را در سطح گسترده‌تر، با تنوع بیشتر و متناسب با نیازهای مردم برگزار کنیم و از ظرفیت نمایشگاه برای رونق اقتصادی و معرفی توانمندی‌های استان استفاده کنیم.

برگزاری نمایشگاه پاییزه، رمضان و بهاره

وی یکی از برنامه‌های مورد توجه را برگزاری نمایشگاه کتاب در بوشهر عنوان کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب یکی از نیازهای فرهنگی استان است و تقاضای بسیار زیادی نیز از سوی مردم برای برپایی چنین نمایشگاهی وجود دارد.

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه کتاب در بوشهر افزود: شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان آمادگی کامل دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری نمایشگاه کتاب را فراهم کند و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مرتبط بتوانیم این رویداد فرهنگی را برگزار کنیم.

برزگرزاده همچنین به رویکرد شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: آمادگی داریم در راستای مسئولیت اجتماعی، برخی نمایشگاه‌ها را حتی در شرایطی که درآمد حاصل از آنها هزینه‌های جاری برگزاری را نیز پوشش نمی‌دهد، برگزار کنیم.

وی برگزاری نمایشگاه‌های پاییزه، رمضان و بهاره را از جمله این برنامه‌ها دانست و اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ها کمک به تأمین مایحتاج مردم و ایجاد امکان خرید کالا با قیمت مناسب‌تر است و تلاش می‌کنیم کالاها در این نمایشگاه‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شوند.

نقش خبرنگاران در حمایت از تولید و اشتغال

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این مسیر تلاش می‌کنیم از همه ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم تا نمایشگاه‌ها علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از اقشار مختلف جامعه داشته باشند.

برزگرزاده با تأکید بر نقش خبرنگاران در حمایت از تولید و اشتغال گفت: انعکاس فعالیت‌های تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و تقویت فضای کسب‌وکار کمک کند و خبرنگاران در این زمینه مسئولیت و نقش مهمی بر عهده دارند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش خبرنگاران استان بوشهر، اظهار کرد: همان‌گونه که خبرنگاران واقعیت‌ها و ظرفیت‌های جامعه را به مردم معرفی می‌کنند، نمایشگاه‌ها نیز بستری برای معرفی توانمندی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف استان هستند و امیدواریم با همکاری رسانه‌ها بتوانیم این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته به مردم معرفی کنیم.