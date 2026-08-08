احتمال حضور تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهارجانبه عراق

به گزارش خبرنگار مهر، احمد الموسوی عضو فدراسیون فوتبال عراق، از برنامه این کشور برای برگزاری یک تورنمنت دوستانه چهارجانبه در ماه نوامبر با حضور چند تیم ملی آسیایی خبر داد.

رسانه «elsport» عراق نوشت: الموسوی اعلام کرد که فدراسیون فوتبال عراق قصد دارد در ماه نوامبر سال جاری یک تورنمنت دوستانه چهارجانبه را با حضور چند تیم ملی آسیایی برگزار کند؛ مسابقاتی که با هدف آماده‌سازی تیم‌ها برای رقابت‌های پیش‌رو انجام خواهد شد.

او تأکید کرد که تیم‌های ملی عراق و ایران حضور خود در این تورنمنت را به‌صورت رسمی قطعی کرده‌اند و فدراسیون فوتبال عراق در انتظار پاسخ نهایی ازبکستان برای مشخص شدن حضور این تیم است.

عضو فدراسیون فوتبال عراق همچنین گفت تلاش‌ها برای تکمیل فهرست تیم‌های حاضر در این مسابقات ادامه دارد و قرار است از یک تیم ملی آسیایی دیگر نیز برای حضور در این تورنمنت دعوت شود تا چهار تیم شرکت‌کننده مشخص شوند.

قرار است این رقابت‌ها در فاصله ۹ تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵) برگزار شود و تیم‌های حاضر از این مسابقات به عنوان بخشی از برنامه آماده‌سازی خود برای رقابت‌های رسمی پیش‌رو و افزایش آمادگی فنی پیش از مسابقات قاره‌ای و بین‌المللی استفاده کنند.