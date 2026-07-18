نرخ بلیت اتوبوس مسافربری ویژه اربعین از مشهد به مرز غربی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلی فتاحی اظهار کرد: نرخ مصوب بلیت اتوبوس وی. آی. پی (۲۵ صندلی) در ایام سفر اربعین از مشهد به پایانه مرزی مهران در استان ایلام ۳۹ میلیون ریال و اتوبوس ۳۲ صندلی در این مسیر ۳۱ میلیون ریال و این نرخ برای اتوبوس عادی (۴۴ صندلی) ۲۴ میلیون ریال و اتوبوس های ۴۴ صندلی وی. آی. پی ۳۵ میلیون ریال تعیین شده است.

رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: قیمت بلیت اتوبوس وی. آی. پی مشهد به مرز خسروی در استان کرمانشاه نیز ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال، قیمت بلیت اتوبوس ۳۲ صندلی ۲۹ میلیون ریال و قیمت بلیت اتوبوس عادی ۴۴ نفره عادی ۲۲ میلیون و اتوبوس ۴۴ صندلی وی. آی. پی نیز ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شد.

وی بیان کرد: بلیت اتوبوس ۲۵ نفره وی. آی. پی مشهد به مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان ۴۵ میلیون ریال، این نرخ برای اتوبوس ۳۲ صندلی ۳۵ میلیون ریال و اتوبوس‌های عادی ۴۴ نفره ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و اتوبوس ۴۴ صندلی وی. آی. پی نیز ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعلام شد.

جلیلی فتاحی گفت: نرخ فروش بلیت اتوبوس های مسافربری در ایام اربعین با نرخ مصوب از امروز ۲۷ تیرماه به شرکت‌های حمل و نقل و ناوگان در سطح استان و کشور ابلاغ شده و در سامانه های فروش بلیت نیز بارگذاری شده است.