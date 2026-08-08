به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست ظهر شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: ترافیک در سطح راه‌های استان عادی و روان است و مشکل خاصی نداریم.



وی افزود: راه‌های جایگزین همچنان فعال هستند و در پل‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند، تردد باید از کنارگذرها انجام شود.



رئیس پلیس راه هرمزگان، بیان کرد: مجموعه راهداری اقدامات خوبی در زمینه آسفالت و روکش آسفالتی کنارگذرها و نصب تابلو و علائم انجام داده است، اما با توجه به اینکه مسیر اصلی در این مقاطع وجود ندارد و کنارگذرها از نظر سرعت و کیفیت در شرایط مسیر اصلی نیستند، رانندگان باید با آرامش، حوصله و طمأنینه از این مقاطع عبور کنند.



حق‌پرست با تأکید بر توجه رانندگان به تابلوها و علائم، گفت: در مقطع ایست بازرسی شهید میرزایی و تونل‌ها نیز عملیات عمرانی در حال اجرا است.



وی ادامه داد: عملیات عمرانی در تونل شهید میرزایی از ۱۲ مرداد آغاز شده و تا حدود ۳۰ آبان ادامه دارد و در این مدت از ساعت ۶ تا ۱۸ محدودیت تردد اعمال می‌شود.



رئیس پلیس راه هرمزگان، افزود: در مقاطعی که عملیات سنگین است، احتمال انسداد مسیر وجود دارد و در این شرایط تردد از تونل مقابل به صورت رفت و برگشت و در مقطعی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر انجام می‌شود و پس از آن خودروها دوباره وارد محور اصلی می‌شوند.



حق‌پرست از رانندگان خواست در مقاطع دارای انسداد مسیر یا هنگام هدایت ترافیک به لاین مخالف همکاری لازم را با عوامل پلیس راه استان و مجموعه راهداری داشته باشند تا عملیات بهسازی و مرمت تونل‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.