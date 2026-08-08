به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: ترافیک در سطح راههای استان عادی و روان است و مشکل خاصی نداریم.
وی افزود: راههای جایگزین همچنان فعال هستند و در پلهایی که مورد اصابت قرار گرفتهاند، تردد باید از کنارگذرها انجام شود.
رئیس پلیس راه هرمزگان، بیان کرد: مجموعه راهداری اقدامات خوبی در زمینه آسفالت و روکش آسفالتی کنارگذرها و نصب تابلو و علائم انجام داده است، اما با توجه به اینکه مسیر اصلی در این مقاطع وجود ندارد و کنارگذرها از نظر سرعت و کیفیت در شرایط مسیر اصلی نیستند، رانندگان باید با آرامش، حوصله و طمأنینه از این مقاطع عبور کنند.
حقپرست با تأکید بر توجه رانندگان به تابلوها و علائم، گفت: در مقطع ایست بازرسی شهید میرزایی و تونلها نیز عملیات عمرانی در حال اجرا است.
وی ادامه داد: عملیات عمرانی در تونل شهید میرزایی از ۱۲ مرداد آغاز شده و تا حدود ۳۰ آبان ادامه دارد و در این مدت از ساعت ۶ تا ۱۸ محدودیت تردد اعمال میشود.
رئیس پلیس راه هرمزگان، افزود: در مقاطعی که عملیات سنگین است، احتمال انسداد مسیر وجود دارد و در این شرایط تردد از تونل مقابل به صورت رفت و برگشت و در مقطعی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر انجام میشود و پس از آن خودروها دوباره وارد محور اصلی میشوند.
حقپرست از رانندگان خواست در مقاطع دارای انسداد مسیر یا هنگام هدایت ترافیک به لاین مخالف همکاری لازم را با عوامل پلیس راه استان و مجموعه راهداری داشته باشند تا عملیات بهسازی و مرمت تونلها با سرعت بیشتری انجام شود.
بندرعباس - رئیس پلیس راه هرمزگان گفت: عملیات عمرانی تونل شهید میرزایی از ساعت ۶ تا ۱۸ اجرا میشود و محدودیت تردد در این محور تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست ظهر شنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: ترافیک در سطح راههای استان عادی و روان است و مشکل خاصی نداریم.
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