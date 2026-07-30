موج حضور زائران در اربعین هنوز پرحجم است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر امروز پنجشنبه در بازدید از پایانه مرزی شلمچه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بازدیدی که از مرز شلمچه داشتیم خدمت رسانی بسیار خوب به زائران و رضایتمندی مردم در حوزه های امدادرسانی، خدمات درمانی و سایر بخش ها را شاهد بودم.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به خدمات جمعیت هلال احمر در این مرز گفت: آموزش های امداد و نجات، طرح دوستدار کودک و همچنین استفاده از فناوری و تکنولوژی های جدید برای آموزش و بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات مردم از دیگر اقدامات خوبی است که می تواند علاوه بر آگاهی، سطح سلامت زائران را افزایش دهد.

وی عنوان کرد: نمایش واقعیت های مجازی از طریق عینک های سه بعدی به کودکان کار بسیار ارزشمندی است.

رئیس جمعیت هلال احمر کشور به استقبال خوب زائران از پیاده روی اربعین اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با وجود گرمای هوا، موج اعزام زائران را شاهد هستیم و طبق گزارش های رسیده در بخش ورودی ازدحام بیشتر است.

کولیوند عنوان کرد: متاسفانه یکی دو روز گذشته این مرز مورد حمله دشمن قرار گرفت اما این اقدامشان هم مانع کار نشد و خدمت رسانی با روحیه جهادی ادامه دارد.

وی در خصوص نیروهای خدمات رسان در مرزهای کشور، تصریح کرد: در داخل کشور ۱۲۰ هزار نفر، دو هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس و هفت هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو نجات به علاوه بالگردها در حال خدمت رسانی هستند. همچنین در کشور عراق نیز هشت هزار و ۵۰۰ داوطلب، ۲۰۰ دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به زائران خدمت رسانی می کنند.