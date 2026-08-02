به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج یک نظرسنجی که از سوی (خبرگزاری) رویترز/ (مؤسسه) ایپسوس در ۳۱ ژوئیه انجام شد، نشان می دهد که تنها یک سوم آمریکایی ها از تجاوز غیرقانونی این کشور علیه ایران حمایت می کنند؛ رقمی که پایینترین سطح حمایت از زمان روزهای نخستین این جنگ محسوب میشود.
این کاهش حمایت، مرزهای حزبی را نیز درنوردیده است.
نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک هم نشان داد که ۶۰ درصد رأی دهندگان اکنون با اقدام نظامی آمریکا در ایران مخالفند.
در میان رأیدهندگان مستقل شرکت کننده در نظرسنجی رویترز/ایپسوس، ۶۷ درصد با جنگ مخالف بودند و تنها یکچهارم از آن حمایت کردند.
تردید رأیدهندگان شامل دیدگاه راهبردی ترامپ در این باره نیز میشود.
نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که ۶۹ درصد آمریکاییها معتقدند ترامپ در «توضیح شفاف اهداف دخالت نظامی آمریکا در ایران» ناکام مانده است. میزان کلی محبوبیت ترامپ نیز به ۳۴ درصد تنزل یافته است که با پایینترین رکورد دوران فعالیت او ثبتشده در پایان دوره اول ریاستجمهوریاش پس از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در ساختمان کنگره برابری میکند. اکنون نیمی از آمریکاییها بهشدت با او مخالفند (که یک رکورد محسوب میشود) و تنها ۱۵ درصد بهشدت از او حمایت میکنند.
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