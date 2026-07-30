به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهلت ثبت‌نام آزمون‌های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره داروسازی که از سوم مردادماه آغاز شده است، با توجه به تعویق زمان برگزاری این آزمون‌ها، تا ۲۰ شهریورماه تمدید شد.

بر اساس تصمیم معاونت آموزشی وزارت بهداشت، زمان برگزاری آزمون‌های علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی و پایان دوره داروسازی از ۱۳ شهریورماه به دوم مهرماه موکول شده است.

این تصمیم با هدف مساعدت با داوطلبان و با توجه به شرایط خاص کشور و همچنین پایان نیافتن به‌موقع نیمسال تحصیلی جاری اتخاذ شده است.

ثبت‌نام این آزمون‌ها توسط دانشگاه‌ها انجام می‌شود و داوطلبان واجد شرایط شرکت در آزمون، از سوی دانشگاه محل تحصیل در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت‌نام خواهند شد.

همچنین دانش‌آموختگان خارج از کشور که ملزم به شرکت در آزمون پیش‌کارورزی هستند، می‌توانند پس از پرداخت هزینه ثبت‌نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و مراجعه به یکی از دانشگاه‌های قطب، از طریق آن دانشگاه برای شرکت در آزمون ثبت‌نام کنند.