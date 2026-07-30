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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

کولیوند:۱۲۰ هزار داوطلب جوان هلال احمر در خدمت زائران اربعین هستند

کولیوند:۱۲۰ هزار داوطلب جوان هلال احمر در خدمت زائران اربعین هستند

ایلام - رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: ۱۲۰ هزار داوطلب جوان هلال احمر در مناطق مختلف در خدمت زائران اربعین هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،پیرحسین کولیوند ظهر پنجشنبه مرز مهران در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به خدمات گسترده این جمعیت در ایام اربعین حسینی، اظهار داشت: جمعیت هلال‌احمر در مرزهای شرقی تا محورهای مواصلاتی به مرزهای غربی، خدمات امداد و نجات را بر عهده دارد و با برنامه‌ریزی دقیق، امکاناتی را برای اسکان زائران و کاهش حوادث ترافیکی فراهم کرده است و ۱۲۰ هزار داوطلب جوان در این مسیرها و مرزهای شش‌گانه، خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه آمبولانس‌ها، خودروهای نجات، اتوبوس‌آمبولانس‌ها، بالگردها و یگان پهپادی هلال‌احمر در خدمت این مراسم هستند، افزود: آموزش‌های پیشگیری از گرمازدگی، تاول زدن پاها، مراقبت از بیماران دیابتی و پیشگیری از بیماری‌های واگیر، از طریق فضای مجازی و چهره به چهره به زائران ارائه می‌شود و همچنین کمک به افراد کم‌توان با ویلچر در مسیرهای بسته، از دیگر خدمات این جمعیت است.

مدیرعامل هلال‌احمر با اشاره به حضور ۸ هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی، پزشکان و کادر درمان در کشور عراق، تصریح کرد: از نقطه صفر مرزی عراق تا کربلا، نجف، کاظمین و سامرا، پایگاه‌های امداد و نجات و درمانگاه‌های تخصصی فعال هستند و بیمارستان امام علی (ع) در نجف و پلی‌کلینیک‌های سیار، به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند و همچنین با همکاری وزارت بهداشت عراق، هلال‌احمر عراق و حشدالشعبی، هماهنگی کامل برای مدیریت بهداشت و درمان ایجاد شده است.

وی با اشاره به تجهیز هواپیماها و بالگردها به عنوان بیمارستان هوایی، خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، بیماران و مصدومان به داخل کشور منتقل می‌شوند و همچنین سامانه‌های هوشمند «چلسی» و «سلامت‌یار» برای معاینه مجازی بیماران و صدور نسخه فعال شده است و با وجود گرمای شدید هوا، تمامی تمهیدات برای کاهش گرمازدگی و ارائه خدمات بهداشتی اندیشیده شده است و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری سالم و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

کد مطلب 6903907

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