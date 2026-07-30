پروازهای رامسر به تهران و نجف برقرار شد

شهرام محمدی اطاقسرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برقراری پروازهای فرودگاه شهدای رامسر در مسیرهای رامسر - تهران، تهران - رامسر، رامسر - نجف و نجف - رامسر خبر داد.

وی اظهار کرد: پروازهای رفت در روز یازدهم مرداد و پروازهای برگشت در پانزدهم مرداد انجام خواهد شد و با فراهم بودن زیرساخت‌های لازم و انجام هماهنگی‌های مورد نیاز، فرودگاه شهدای رامسر آمادگی کامل برای ارائه خدمات به مسافران را دارد.

مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه افزود: توسعه مسیرهای پروازی، ارتقای خدمات فرودگاهی و افزایش دسترسی هوایی غرب استان از اولویت‌های فرودگاه‌های مازندران است.

محمدی اطاقسرا راه‌اندازی این پروازها را گامی مؤثر در تسهیل سفر شهروندان و زائران عتبات عالیات دانست و ابراز امیدواری کرد با استقبال مسافران، زمینه توسعه و تداوم مسیرهای پروازی از فرودگاه شهدای رامسر بیش از پیش فراهم شود.