افتتاح زمین چمن مصنوعی مدارس در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شعبانی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خاتمه سفر به شهرستان دامغان از برگزاری مراسم افتتاح زمین چمن مصنوعی مدارس در این شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه زمین چمن مصنوعی آموزشگاه شهید فراتی دامغان با مساحت ۵۱۲ متر مربع احداث شده است، افزود: برای ساخت این مجموعه هشت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان بیان کرد: ۵۰ درصد از کل هزینه های ساخت این مجموعه ورزشی دانش آموزی توسط یکی از خیران شهرستان دامغان تامین شده است.

شعبانی همچنین گفت: این طرح ورزشی با هدف توسعه فضاهای ورزشی دانش‌آموزی، تقویت زیرساخت‌های تربیت‌بدنی و فراهم‌سازی زمینه فعالیت‌های ورزشی و پرورشی دانش‌آموزان شهرستان دامغان افتتاح شد.