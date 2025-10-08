۲ زمین چمن مصنوعی در مدارس دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر چهارشنبه در افتتاح پروژه های ورزشی و بهداشتی دامغان از بهره برداری دو طرح چمن مصنوعی مدارس دامغان خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام ارتقای کیفیت درس تربیت بدنی در مدارس است.

وی افزود: این طرح ها شامل چمن مصنوعی دبیرستان دخترانه پروین به مساحت ۶۵۰ متر مربع و هنرستان کار دانش حاج علی تقوی به مساحت ۸۰۰ متر مربع است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه رویکرد این طرح ها ایجاد فضای ایمن و استاندارد برای فعالیت های ورزشی دانش آموزان است، تصریح کرد: برای این طرح ها ۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

شریفی با بیان اینکه این طرح ها در چهارچوب برنامه ملی «میدان همدلی» به بهره برداری رسید، تصریح کرد: با احتساب این دو طرح پنجاهمین چمن مصنوعی استان تاکنون افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی درون مدرسه ای دانش آموزان دامغان ۲۷ صدم متر مربع است، افزود: این میزان از سرانه کشوری ۲۱ صدم متر مربع بالاتر و از سرانه استانی ۳۱ صدم متر مربع پایین تر است.