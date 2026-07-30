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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

استاندار خوزستان از نقش فراجا در امنیت مرزهای اربعین قدردانی کرد

استاندار خوزستان از نقش فراجا در امنیت مرزهای اربعین قدردانی کرد

اهواز - استاندار خوزستان، امنیت پایدار در مرزهای چذابه و شلمچه را مرهون تلاش شبانه‌روزی فراجا دانست و گفت: این آمادگی در توفیق برگزاری آئین عظیم اربعین حسینی نقش کلیدی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در دیدار با سرتیپ پاسدار قاسم رضایی جانشین فرماندهی انتظامی کشور با قدردانی از نقش محوری نیروی انتظامی در برقراری امنیت پایدار در مرزهای چذابه و شلمچه اظهار کرد: با وجود ترافیک سنگین زائران در دو مرز زمینی استان، خدمات جهادی و مدیریت هوشمندانه نیروی انتظامی در ساماندهی تردد زائران به ویژه در ایام اوج بازگشت، موجب شد خوزستان افتخار میزبانی شایسته و بی‌حادثه‌ای را تجربه کند.

وی افزود: آمادگی و حضور مؤثر فراجا از عوامل مهم موفقیت خدمت‌رسانی به زائران اربعین در سال جاری بود.

جانشین فرماندهی انتظامی کشور نیز در این نشست با تأکید بر هماهنگی نزدیک با استانداری و سایر دستگاه‌های امدادی گفت: طرح‌های ویژه تأمین امنیت در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی اجرا شد.

قاسم رضایی ادامه داد: همه توان خود را برای رفاه و آسایش زائران حسینی به کار گرفتیم تا این حماسه عظیم با صلابت و امنیت کامل به پایان برسد.

کد مطلب 6904029

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