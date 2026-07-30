کوروش رجلی رئیس سازمان لیگ فدراسیون تکواندو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش رجلی از چهرههای شناختهشده تکواندوی ایران و برترین مربی آسیا به شمار میرود و علاوه بر سوابق قهرمانی، تجربه فعالیت در بخشهای مدیریتی این رشته را نیز در کارنامه دارد.
این انتصاب در حالی انجام شد که پیشتر نیز محمد انصافدوست، رئیس هیئت تکواندو استان البرز، با حکم رئیس فدراسیون به عضویت هیئترئیسه فدراسیون تکواندو درآمده بود؛ موضوعی که جایگاه مدیریتی تکواندوی البرز در سطح ملی را تقویت کرده است.
تکواندوی البرز در سالهای اخیر با مدیریت انصافدوست و رجلی، ملیپوشانی همچون مهدی حاجیموسایی و ابوالفضل زندی را به تیمهای ملی معرفی کرده و از استانهای تأثیرگذار این رشته محسوب میشود.
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