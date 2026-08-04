حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آتشسوزی در منطقه حفاظتشده میانکاله شهرستان بهشهر اظهار کرد: در حال حاضر هیچ کانون فعال حریقی در منطقه وجود ندارد و آتش به طور کامل مهار شده است.
وی افزود: با وجود مهار کامل حریق، عملیات لکهگیری و پایش عرصه همچنان توسط نیروهای عملیاتی در حال انجام است و با توجه به تداوم وزش باد، احتمال شعلهور شدن دوباره برخی کانونهای پنهان وجود دارد؛ از این رو نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول تا اطمینان کامل از ایمنی منطقه در محل مستقر خواهند بود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در عملیات اطفای حریق گفت: ماشینآلات و لودرهای ادارهکل حفاظت محیط زیست، شهرداریهای اطراف، بندر امیرآباد، شرکت خط لوله، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و نیروگاه نکا در مهار آتش مشارکت داشتند.
محمدی همچنین از تلاش نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال احمر و آتشنشانیهای مشارکتکننده قدردانی کرد و افزود: با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، آتشسوزی به طور کامل مهار شد.
وی با اشاره به پشتیبانی هوایی عملیات خاطرنشان کرد: در جریان اطفای حریق، ۱۵ سورتی پرواز انجام شد و عملیات هوایی در محدودهای با فاصله حدود ۶ کیلومتری از ساحل دریای خزر صورت گرفت.
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