  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۲۱

مهار آتش‌سوزی حومه غربی دهدشت پس از ۸ ساعت نبرد نیروهای امدادی

مهار آتش‌سوزی حومه غربی دهدشت پس از ۸ ساعت نبرد نیروهای امدادی

دهدشت-مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه از مهار کامل آتش‌سوزی مراتع حومه غربی دهدشت پس از هشت ساعت عملیات مستمر نیروهای امدادی و مشارکت مردم محلی خبر داد.

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی که عصر یکشنبه در مراتع حومه غربی شهر دهدشت رخ داده بود اشاره کرد و افزود: پس از هشت ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی به‌طور کامل مهار شد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه ظهار کرد: این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۵ به نیروهای امدادی گزارش شد و بلافاصله با هماهنگی انجام‌شده، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج و همچنین جوامع محلی به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: عملیات مهار حریق با وجود شرایط سخت منطقه و گستردگی عرصه‌های درگیر، به‌صورت مستمر ادامه یافت و سرانجام پس از هشت ساعت تلاش بی‌وقفه، آتش به‌طور کامل خاموش و از گسترش آن به سایر مراتع جلوگیری شد.

کریمی با قدردانی از همکاری نیروهای عملیاتی و مشارکت مردم محلی، گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و پس از پایان بررسی‌های میدانی، اطلاعات تکمیلی درباره منشأ حریق و میزان دقیق خسارت اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6906801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      چرا این چند سال در دهدشت باید شاهد این آتش سوزی ها باشیم که اکثرا علتش اختلافات قومی هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها