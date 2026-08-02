علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آتش‌سوزی که عصر یکشنبه در مراتع حومه غربی شهر دهدشت رخ داده بود اشاره کرد و افزود: پس از هشت ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی به‌طور کامل مهار شد.

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهگیلویه ظهار کرد: این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۱۵ به نیروهای امدادی گزارش شد و بلافاصله با هماهنگی انجام‌شده، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، محیط زیست، بسیج و همچنین جوامع محلی به محل حادثه اعزام شدند.

وی یادآور شد: عملیات مهار حریق با وجود شرایط سخت منطقه و گستردگی عرصه‌های درگیر، به‌صورت مستمر ادامه یافت و سرانجام پس از هشت ساعت تلاش بی‌وقفه، آتش به‌طور کامل خاموش و از گسترش آن به سایر مراتع جلوگیری شد.

کریمی با قدردانی از همکاری نیروهای عملیاتی و مشارکت مردم محلی، گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی کارشناسان قرار دارد و پس از پایان بررسی‌های میدانی، اطلاعات تکمیلی درباره منشأ حریق و میزان دقیق خسارت اعلام خواهد شد.