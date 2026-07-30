۲۳۰ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته از مرز مهران تردد کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای ماه صفر تا ساعت ۲۲ امشب مجموع تردد ثبتشده از مرز بینالمللی مهران از یکمیلیون و ۵۴۵هزار نفر عبور کرده و تنها از بامداد امروز تا ۲۲ امشب ۲۳۰ هزار نفر از این مرز تردد داشتهاند.
وی بیان کرد: از بامداد امروز تا ساعت ۲۲ امشب بیش از ۲۳۰هزار نفر از مرز مهران عبور کردهاند
جانشین ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل استان برای خدماترسانی به زائران افزود: دپ که در مجموع از اول صفر تا ساعت ۲۲ امشب یک میلیون ۵۴۵ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند
وی با بیان اینکه طی ۷۲ ساعت گذشته، ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس وارد پایانه شهید رئیسی شدهاند و ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس نیز مسافرگیری کردهاند، افزود: بیش از ۹۰ هزار نفر با این اتوبوسها جابجا شدهاند و ناوگان حملونقل عمومی با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران است و با وجود گرمای شدید هوا، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، اسکان و خدمات درمانی برای زائران اندیشیده شده است
جانشین ستاد اربعین استان ایلام گفت : تمامی امکانات و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند.
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