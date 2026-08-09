بازگشایی محور سیلابی بلده - پل زنگوله

الهه طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در بخش بلده، آب‌گرفتگی و جاری شدن روان‌آب در چند محور ارتباطی منطقه گزارش شد که بلافاصله عملیات مدیریت بحران و امدادرسانی آغاز شد.

وی افزود: از جمله نقاط درگیر سیلاب می‌توان به محور بلده ـ پل زنگوله در محدوده روستاهای پیل و نسن، روستاهای حطر و ناحیه و همچنین مسیر بردون ـ بطاهرکلا اشاره کرد.

بخشدار بلده با بیان اینکه محور بردون ـ بطاهرکلا در کوتاه‌ترین زمان با تلاش نیروهای راهداری بازگشایی شد، تصریح کرد: در محدوده پیل ـ نسن حجم سیلاب بیشتر بود و به دلیل انسداد مسیر و گرفتار شدن تعدادی از خودروها، عملیات امدادرسانی و بازگشایی با جدیت دنبال شد.

طالبی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، نیروهای راهداری، جمعیت هلال‌احمر، پاسگاه انتظامی، پلیس راه و مجموعه معدنی سرب کلاونگاه در محل حضور پیدا کردند و اقدامات لازم برای مدیریت بحران، بازگشایی محور و امدادرسانی به افراد گرفتار انجام شد.

وی با اشاره به پایان عملیات امداد و بازگشایی مسیر گفت: خوشبختانه حوالی ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد، محور به‌طور کامل بازگشایی شد و خودروهایی که در محدوده سیلاب گرفتار شده بودند نیز با کمک نیروهای امدادی رهاسازی شدند.

بخشدار بلده ضمن قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان، از همکاری پاسگاه انتظامی اوزکلا، پایگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر بلده و پل زنگوله، پلیس راه ولی‌آباد و اداره راهداری تقدیر کرد.

وی در پایان از شهروندان و مسافران خواست پیش از انجام سفر، هشدارهای هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی را پیگیری کنند و با توجه به شرایط جوی، نکات ایمنی را جدی بگیرند.