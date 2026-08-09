به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، یونیورسال اولین استودیویی است که سال ۲۰۲۶ از مرز ۴ میلیارد دلار فروش جهانی در گیشه عبور کرد.

مدیران یونیورسال گفتند که این استودیو پس از عبور از این نقطه عطف، اولین استودیویی است که در سال ۲۰۲۶ به ۴ میلیارد دلار فروش جهانی در گیشه دست یافته است.

آخرین بار یونیورسال در سال ۲۰۲۳ به این موفقیت دست یافت و امسال برای پنجمین بار این رکورد را به دست می‌آورد.

این رکورد حاصل فروش فیلم‌های این استودیو در آمریکای شمالی با ۱.۵ میلیارد دلار و در سطح بین‌المللی با ۲.۵ میلیارد دلار فروش است.

عوامل کلیدی رسیدن به این رکورد فروش ۳ فیلم میلیاردی است: «اودیسه» که در حال حاضر از یک میلیارد دلار در سراسر جهان (۴۳۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی، ۵۸۰ میلیون دلار در سطح بین‌المللی) عبور کرده، «فیلم سوپر ماریو گلکسی» با کمی بیش از یک میلیارد دلار در سراسر جهان (۴۲۹.۸ میلیون دلار در آمریکای شمالی، ۵۸۱.۷ میلیون دلار در سطح بین‌المللی) و «مایکل» دیگر فیلم میلیاردی سال که بیش از ۶۴۹ میلیون دلار فروش در گیشه بین‌المللی و بیش از ۳۷۲ میلیون دلار در گیشه داخلی آمریکا فروخته است.

یونیورسال همچنین اعلام کرد تاکنون در ۱۰ آخر هفته امسال، صدرنشین گیشه جهانی آخر هفته بوده است. فیلم‌های این استودیو تاکنون ۵ فیلم از ۱۰ فیلم پرفروش جهان در سال ۲۰۲۶ را تشکیل داده است.

«ابسشن» با ۴۷۵ میلیون دلار، پرفروش‌ترین فیلم فوکوس فیچرز وابسته به یونیورسال در سراسر جهان بوده است.