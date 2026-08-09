  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

اتصال خطوط یک و سه متروی مشهد در ایستگاه تبادلی بسیج

اتصال خطوط یک و سه متروی مشهد در ایستگاه تبادلی بسیج

مشهد- مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: اتصال خطوط یک و سه قطار شهری مشهد در ایستگاه بسیج، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های شبکه متروی مشهد، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتصال خطوط یک و سه قطار شهری مشهد در ایستگاه بسیج، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های شبکه متروی مشهد، امروز یکشنبه به بهره‌برداری رسید و با تکمیل این پروژه، امکان جابه‌جایی مستقیم مسافران در بخش قابل توجهی از شبکه قطار شهری فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: در سال گذشته حدود شش کیلومتر از خط سه قطار شهری مشهد راه‌اندازی شد و یکی از مهم‌ترین اقدامات پیش‌رو، تکمیل ایستگاه اتصال خط یک به خط سه در محدوده میدان بسیج است که صبح امروز به بهره‌برداری رسید تا مردم بتوانند از این اتصال به شکل کامل استفاده کنند.

وی بیان کرد: با بهره‌برداری از این مسیر، مسافران خط یک که از محدوده وکیل‌آباد و فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد وارد شبکه مترو می‌شوند، امکان دسترسی مستقیم‌تری به مسیر خط سه و محدوده حرم مطهر رضوی خواهند داشت.

کد مطلب 6911981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها