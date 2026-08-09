اتصال خطوط یک و سه متروی مشهد در ایستگاه تبادلی بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش کیامرز صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتصال خطوط یک و سه قطار شهری مشهد در ایستگاه بسیج، بهعنوان یکی از مهمترین ایستگاههای شبکه متروی مشهد، امروز یکشنبه به بهرهبرداری رسید و با تکمیل این پروژه، امکان جابهجایی مستقیم مسافران در بخش قابل توجهی از شبکه قطار شهری فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد گفت: در سال گذشته حدود شش کیلومتر از خط سه قطار شهری مشهد راهاندازی شد و یکی از مهمترین اقدامات پیشرو، تکمیل ایستگاه اتصال خط یک به خط سه در محدوده میدان بسیج است که صبح امروز به بهرهبرداری رسید تا مردم بتوانند از این اتصال به شکل کامل استفاده کنند.
وی بیان کرد: با بهرهبرداری از این مسیر، مسافران خط یک که از محدوده وکیلآباد و فرودگاه شهید هاشمینژاد وارد شبکه مترو میشوند، امکان دسترسی مستقیمتری به مسیر خط سه و محدوده حرم مطهر رضوی خواهند داشت.
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