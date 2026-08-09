به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح یکشنبه در پنجاهمین جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان گیلان، ضمن تسلیت ایام پایانی صفر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به جایگاه ممتاز گیلان در حوزه‌های فرهنگی و مذهبی کشور، اظهار کرد: گیلان از هر منظری که نگریسته شود، رونق باورهای دینی در ادوار مختلف در آن مشهود است و این سرزمین روایت ایمان، باور و علم است که باید به درستی بیان شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه فرهنگ مجموعه‌ای از باورها، سنن و آداب مردم است، تصریح کرد: اگر به این فرهنگ اصیل احترام بگذاریم و مطالبات واقعی مردم را بشناسیم، توفیق حاصل خواهد شد.

وی در ادامه با گرامیداشت روز بازگشت آزادگان، افزود: در این روز باید از شهدای دیپلمات نیز یاد کنیم که در راه اعتلای نام ایران، همچون شهید صارمی ماندگار شدند.

حق‌شناس با تأکید بر اینکه ما همواره مکلف به انجام تکلیف هستیم، خاطرنشان کرد: جنگ و مذاکره دو روی یک سکه هستند و آنچه برای ما اهمیت حیاتی دارد، منافع مردم است؛ منافعی که چارچوب آن توسط قانون اساسی و تدابیر فرماندهی معظم کل قوا تعیین می‌شود.

وحدت رویه، رمز موفقیت دستگاه‌های اجرایی گیلان

استاندار گیلان با تأکید بر همدلی ارکان مدیریتی استان، اظهار کرد: خوشبختانه هیچ اختلافی بین مسئولان استانی وجود ندارد و این وحدت، زمینه را برای حل مشکلات و پیشبرد امور مردم فراهم کرده است. وی افزود: در سایه این انسجام، پیگیر حل مسائل و دغدغه‌های مردم هستیم و اجازه نمی‌دهیم حواشی مانع خدمت‌رسانی شود.

قیاس بنیه دفاعی امروز با دوران دفاع مقدس

حق‌شناس با اشاره به ارتقای توانمندی‌های کشور، گفت: اگر در سال‌های دفاع مقدس، برخی از شهدا به دلیل ضعف بنیه اقتصادی یا فشارهای فرسایشی جنگ به شهادت رسیدند، امروز شرایط کاملاً متفاوت است و بنیه دفاعی کشور به هیچ وجه با آن دوران قابل مقایسه نیست. همچنین در حوزه اقتصاد، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استراتژیک مرزهای آبی، هوایی و ریلی، چالش‌های زیرساختی به حداقل رسیده است.

وی با اشاره به کلام راهبردی رهبر شهید در خصوص نزدیکی به قله‌های پیشرفت، اظهار داشت: جمله «ما به قله نزدیکیم» امروز برای همه ما قابل درک است و ایران در جایگاهی ایستاده که تنها یک پله با قله فاصله دارد. فرهنگ این مرز و بوم با خون شهدا و مجاهدت مردان بزرگ عجین شده است و با همین پشتوانه، ایران مقتدر در جهان باقی خواهد ماند.