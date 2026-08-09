خبرگزاری مهر- گروه استان ها، مرجانه حسین زاده: نمایش «پروتکل خرگوش» به کارگردانی امیرحسین آژیر، این روزها در پردیس تئاتر مایان مشهد به روی صحنه می‌رود. این اثر که با محوریت «بازی‌های انسانی»، «اخلاقیات» و «ماهیت انتخاب» شکل گرفته، سعی در برهم زدن مرزهای معمول اخلاقی و به چالش کشیدن تصمیم‌گیری‌های مخاطب دارد. در گفتگو با عوامل این نمایش، جزئیات بیشتری از پروسه تولید و دغدغه‌های پشت آن روشن می‌شود.

امیرحسین آژیر، نویسنده و کارگردان نمایش «پروتکل خرگوش» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایش از جرقه ای در ذهن من به وجود آمد تحت عنوان «بازی‌های انسانی» که سریال‌های مشابهِ این داستان هم بسیار زیاد ساخته شده است اما دوست داشتم این ایده را در یک بستر یونیک، منحصر به‌فرد و خاص اجرا کنم.

نویسنده و کارگردان نمایش «پروتکل خرگوش»افزود: مسئله اصلی «پروتکل خرگوش» این است که چقدر مرزهای اخلاقی در بازی‌های انسانی جا به جا می شود و همین موضوع ایده اولیه «پروتکل خرگوش» را شکل داد.

وی با بیان اینکه نگارش این اثر ۳ ماه طول کشید، گفت: موضوع اصلی این اثر، ماهیت «انتخاب» است. ما در این کار به این پرسش می‌پردازیم که چه عواملی یک انتخاب را درست یا غلط می‌سازد؟ و اینکه آیا نگاه ما به درستی یا نادرستی یک انتخاب، با واقعیت آن همسو است یا خیر؟

اخلاقیات از عناصر پررنگ «پروتکل خرگوش»

آژیر «اخلاقیات» را یکی از عناصر پررنگ این نمایش دانست و تاکید کرد: انتخابی که در بستر اخلاقیات شکل می گیرد هم از عناصر اصلی این نمایش است، چراکه ما همیشه در مورد اخلاقیات و اینکه مرز بین اخلاقیات کجاست، فکر می کنیم و این برایمان یک مسئله است که آیا تصمیمی که می‌گیریم بر اساسِ موقعیتی است که در آن قرار داریم یا بر اساسِ آن چیزی است که اخلاق حکم می کند؟

این کارگردان که پیش از این نمایش‌های «ریبوت» و «خام به صورت قرمز» را به صحنه برده، عنوان کرد: من همیشه دلم می‌خواست زیر سوال بودنِ تصمیم‌گیری‌ها را در یک متن نشان دهم، کما اینکه همیشه «اخلاق» مسئله خودم هم بوده، از سویی می خواستم این موضوع را به چالش بکشم که ما تا کجا می‌توانیم حد و مرزهای اخلاقی را رعایت کنیم و در چه موقعیتی این حد و مرزهای اخلاقی را می شکنیم؟ و چگونه با وجود شکستن حد و مرزهای اخلاق، ادعای اخلاق‌مداری داریم؟

وی با اشاره به پروسه تولید این نمایش عنوان کرد: تولید این اثر خیلی سخت بود، بعد از تمرین ما به جنگ و بسیاری مسائل سیاسی برخوردیم، از سویی مراحل تولید نمایش هم از فیلترهای سختی عبور کرد که باعث شد پروسه تولید این تئاتر کمی زمان‌بر شود، من همه تلاشم را کردم که کار به زمان بندی مد نظرم برسد اما به دلایل گفته شده، به زمانِ مطلوبم برای اجرا نرسیدم.

سناریوی متفاوت «پروتکل خرگوش»

محمد طحان، تهیه کننده نمایش «پروتکل خرگوش» نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر نمایشی اظهار کرد: این تئاتر درباره افرادی است که یکباره چشم باز می کنند و خود را در یک بازی شطرنج می بینند، کسی که بر این افراد نظارت دارد، برنامه حرکتی آنان را تحت کنترل دارد و با این افراد یک بازی را اجرا می کند و این افراد را به چالش می کشد تا باعث سرگرمی دیگران شود.

این بازیگر و دوبلور سرشناس گفت: این افراد با هر حرکتی که انجام می دهند، باعث به وجودآمدن اتفاقات جدیدی می‌شوند و افراد جدید به صحنه اضافه می شوند. این بازی، فکری و جنایی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه چیزی او را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این اثر نمایشی کرد، گفت: من از موضوع این «پروتکل خرگوش» خوشم آمد، از سویی کارگردان این نمایش را از قبل می شناختم و آثار قبلی او را دوست داشتم، امیرحسین آژیر سبک خاص خودش را دارد

طحان وجه تمایز «پروتکل خرگوش» را سناریو این تئاتر دانست و عنوان کرد: سناریو این تئاتر، آن را از دیگر نمایش هایی که امروز روی صحنه هستند، متمایز کرده است.

نمایشی با فضایی متفاوت

مصطفی نظریان، بازیگر نمایش «پروتکل خرگوش» نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نمایش در خصوص زندگی چند شخصیت است که باتوجه به مشکلات و زندگی شخصی‌شان، وارد یک پلتفرم و بازی می شوند و زندگی‌شان به حضور موفق یا ناموفق شان در این بازی گره می خورد، من در این نمایش نقش یکی از همین شخصیت ها را دارم و یک کشیش مسیحی هستم.

بازیگر نمایش «پروتکل خرگوش»افزود: ما در آثار تئاتری یا سینمایی، با کشیش های بسیاری مواجه شده ایم، یعنی مدل های مختلف کشیش در آثار بسیاری دیده شده، اما من سعی کردم تا جایی که امکانش هست در خصوص کشیش ها مطالعه کنم و سعی کنم یک شخصیت جدید خلق کنم که کمی برای مخاطب تازگی داشته باشد و مهم ترین چالش من در «پروتکل خرگوش» هم همین بود که بتوانم شخصیت متفاوتی را ارائه دهم.

وی بیان کرد: فضای حاکم در این اثر با بسیاری دیگر از آثار نمایشی، متفاوت است. از این منظر که این نمایش به یک چالش و بازی گره خورده و ذهن مخاطب در طول نمایش خیلی درگیر می شود، در این بازی قواعدی وجود دارد که باید رعایت شوند و این مسائل چالش کار را سخت تر می کند اما گمان می کنم که اثر به نوع خود موفق باشد، چراکه اثری بسیار متفاوت است.

نظریان افزود: این نمایش از شکل روایتِ داستانی خطی و درام‌های پرتکرار فاصله گرفته و وارد فضایی متفاوت شده است، این مسئله کار را سخت هم می کند چراکه شاید این گونه برخی مخاطبان راهم از دست بدهد اما ویژگی خاص این اثر هم همین است که فضایی متفاوت را ساخته و من گمان می کنم «پروتکل خرگوش» مخاطبان جدید بسیاری را به صحنه بکشاند.

بازیگر نمایش «پروتکل خرگوش» بیان کرد: تمرین های این نمایش یکسال زمان برد، امیدوارم تئاتر جزء برنامه‌های همیشگی مردم شود، فارغ از آموزش و یادگیری، اوقات فراغتی که با تئاتر پر شود، خیلی ارزشمند است.

گفتنی است؛ نمایش «پروتکل خرگوش» در ژانر درام در پردیس تئاتر مایان مشهد واقع در پاستور ۱۱ برگزار می شود. در این نمایش محدثه اسدپور، محسن ملکی، امیر هاشمی نیت، میترا مصدق، مصطفی نظریان، شیوا اسدپور و جواد منزوی به ایفای نقش می پردازند.