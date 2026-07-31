افزایش تدریجی دمای هوا در استان همدان از فردا

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی و اقلیمی استان اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم باد پدیده غالب جوی استان است.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی در سطح استان افزود: برای امروز جمعه تغییر محسوسی در شاخص‌های دمایی استان مشاهده نمی‌شود، اما از روز شنبه به‌تدریج روند افزایش دما آغاز خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: این روند افزایشی تا اواسط هفته آینده ادامه داشته و پیش‌بینی می‌شود دما در اکثر نقاط استان بین یک تا 2 درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شود.

زاهدی به نوسانات دمایی و ایستگاه‌های شاخص استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در روز گذشته بیشینه دما از ایستگاه اسدآباد با ۳۷ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید و صبح امروز شهرستان بهار با ثبت دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد به عنوان خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد.

وی در پایان به وضعیت دمایی مرکز استان اشاره کرد و یادآور شد: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۳۳ درجه سانتی‌گراد و در خنک‌ترین ساعات صبح امروز به ۱۴ درجه سانتی‌گراد رسید.