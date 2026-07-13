به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، صبح دوشنبه اظهار کرد: افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تا اواخر وقت روز سهشنبه ۲۳ تیرماه، بهویژه در نیمه شرقی استان، ادامه خواهد داشت.
وی افزود: آسمان هرمزگان طی امروز صاف تا کمی ابری خواهد بود و وزش باد گرم و خشک همراه با افزایش دما، بهخصوص در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان، پیشبینی میشود. همچنین احتمال بروز گرد و غبار و انتقال آن از استانهای همجوار به این مناطق وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به شرایط دریایی استان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر، وزش بادهای جنوبغربی در سواحل، جزایر و مناطق دریایی افزایش مییابد و محدوده تنگه هرمز و دریای عمان در ساعات بعدازظهر و شب با افزایش بادهای جنوبغربی تا شمالغربی، متلاطم خواهد شد.
حمزهنژاد توصیه کرد: شناورهای سبک و صیادی و سایر فعالان دریایی، تمهیدات لازم را برای تردد ایمن در این مناطق اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: از روز سهشنبه بهتدریج بادهای جنوبشرقی در دریای عمان تقویت میشود و از روز چهارشنبه تا پایان هفته، ضمن افزایش سرعت باد، سایر مناطق دریایی استان نیز تحت تأثیر قرار گرفته و دریا در اغلب نقاط نسبتاً مواج خواهد بود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دمایی نیز گفت: طی امروز و فردا، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش دمای بیشینه بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس پیشبینی میشود.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات میانی روز، خودداری کرده و با مصرف بهینه حاملهای انرژی، توصیههای مدیریت مصرف را رعایت کنند.
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