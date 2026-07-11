هشدار وقوع گرد و غبار از یکشنبه در هرمزگان؛ افزایش دما تا ۵ درجه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷، نسبت به افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دمای بیشینه هوا همراه با وزش باد گرم و خشک شمال شرقی و احتمال گرد و غبار در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان هشدار داده است. این وضعیت از ظهر روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز و تا اواخر وقت سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت.

مهرداد حسن‌زاده با تأکید بر اینکه تمامی مناطق استان به ویژه نیمه شرقی و شهرستان‌های رودان، میناب، بشاگرد، حاجی‌آباد، بستک، بندرعباس، سیریک، قشم، خمیر و جاسک تحت تأثیر این مخاطره قرار خواهند گرفت، اظهار داشت: افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی، تنش دمایی در گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و دامداری‌ها و همچنین افزایش خطر آتش‌سوزی در باغات و مراتع از جمله آثار این مخاطره است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی سطح زرد شماره ۲۰ نیز گفت: افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا ۱۲۰ سانتی‌متر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان پیش‌بینی می‌شود که منجر به متلاطم شدن دریا خواهد شد. این وضعیت از ظهر امروز شنبه آغاز و تا اواخر وقت دوشنبه ۲۲ تیرماه ادامه دارد.

حسن‌زاده با اشاره به منطقه اثر این هشدار شامل خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در مناطق ساحلی و فراساحل، تصریح کرد: اختلال در تردد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری از پیامدهای این مخاطره دریایی است.

وی در پایان از شهروندان و فعالان دریایی خواست ضمن خودداری از تردد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، تمهیدات لازم جهت تردد ایمن سایر شناورها را فراهم آورند و نسبت به مدیریت مصرف انرژی و پیشگیری از گرمازدگی اقدامات لازم را به عمل آورند.