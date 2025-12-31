ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، طوفان شدید همراه با گرد و خاک، بخش توکهور و هشت‌بندی و بخش‌هایی از شرق هرمزگان را درنوردید و موجب کاهش محسوس دید افقی و افت کیفیت هوا در این مناطق شد.

این پدیده در شهر هشتبندی موجب اختلال در برخی امور روزانه مردم شد.

بر اساس این گزارش، با خروج سامانه بارشی از شرق استان، وزش باد شدید شمالی موجب خیزش و انتقال گرد و غبار شده و مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان و حتی تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط جوی ناپایدار سبب بروز اختلال در ترددهای جاده‌ای و افزایش آلودگی هوا شده است.

در همین رابطه، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۵۰ اعلام کرد: در پی وزش باد شدید شمالی و انتقال گرد و غبار از جنوب شرق کشور، امروز پدیده گرد و غبار، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا همراه با افزایش سرعت باد در مناطق شرقی، مرکزی استان و تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود و لازم است تمهیدات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: استفاده از ماسک به‌ویژه برای گروه‌های حساس از جمله بیماران، سالمندان و کودکان ضروری است و شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

همچنین گزارش‌ها حاکی است با خروج سامانه بارشی، کاهش شدید دما بخش توکهور و هشت‌بندی را فرا گرفته و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کشاورزان به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال سرمازدگی محصولات صیفی در این منطقه وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از دستگاه‌های اجرایی و بخش کشاورزی خواست ضمن آمادگی کامل، اطلاعیه‌های هواشناسی را به‌طور مستمر رصد کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.





در شرایط آلودگی هوا و وقوع پدیده گرد و غبار، کودکان، افراد سالمند، زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و ریوی باید از حضور در اماکن و فضاهای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت به حضور در این اماکن بااستفاده از ماسک و یا پارچه مرطوب و قرار دادن آن در جلوی دهان و بینی در این اماکن حضور یابند و به طور کلی تمامی افراد جامعه حتی المقدور از حضور غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.

در زمان حضور در هوای آزاد و خارج از منزل از دویدن و فعالیت‌هایی که منجر به افزایش تعداد تنفس فرد می‌شود خودداری شود و بیماران مبتلا به آسم و افرادی که به دلیل گرد و غبار دچار تنگی نفس، سرفه‌های مکرر و درد قفسه سینه می‌گردند، در صورت تداوم علائم با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و یا به پزشک مراجعه نمایند و برنامه درمانی خود را ادامه دهند.

توصیه می‌شود در زمان ایجاد گرد و غبار از مایعات، میوه‌ها و سبزیجات با هدف افزایش سرعت و میزان دفع سموم بیشتر استفاده شود و به دلیل کاهش دید افقی و احتمال وقوع حوادث ترافیکی حتی الامکان از رانندگی و انجام اموری که نیازمند برخورداری از دقت و دید کافی می‌باشد خودداری گردد و در صورت نیاز، رانندگی با چراغ روشن انجام شود.