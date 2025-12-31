  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۸

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

میناب - بعد از پایان فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان، فعالیت موج گرد و خاک نیز در استان شروع شده است و پیش بینی می‌شود این پدیده در سایر نقاط استان هرمزگان نیز بروز کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه، طوفان شدید همراه با گرد و خاک، بخش توکهور و هشت‌بندی و بخش‌هایی از شرق هرمزگان را درنوردید و موجب کاهش محسوس دید افقی و افت کیفیت هوا در این مناطق شد.

این پدیده در شهر هشتبندی موجب اختلال در برخی امور روزانه مردم شد.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

بر اساس این گزارش، با خروج سامانه بارشی از شرق استان، وزش باد شدید شمالی موجب خیزش و انتقال گرد و غبار شده و مناطق شرقی و مرکزی هرمزگان و حتی تنگه هرمز را تحت تأثیر قرار داده است. این شرایط جوی ناپایدار سبب بروز اختلال در ترددهای جاده‌ای و افزایش آلودگی هوا شده است.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

در همین رابطه، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۵۰ اعلام کرد: در پی وزش باد شدید شمالی و انتقال گرد و غبار از جنوب شرق کشور، امروز پدیده گرد و غبار، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا همراه با افزایش سرعت باد در مناطق شرقی، مرکزی استان و تنگه هرمز پیش‌بینی می‌شود و لازم است تمهیدات لازم در این خصوص صورت پذیرد.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی افزود: استفاده از ماسک به‌ویژه برای گروه‌های حساس از جمله بیماران، سالمندان و کودکان ضروری است و شهروندان از ترددهای غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

همچنین گزارش‌ها حاکی است با خروج سامانه بارشی، کاهش شدید دما بخش توکهور و هشت‌بندی را فرا گرفته و این موضوع نگرانی‌هایی را برای کشاورزان به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که احتمال سرمازدگی محصولات صیفی در این منطقه وجود دارد.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از دستگاه‌های اجرایی و بخش کشاورزی خواست ضمن آمادگی کامل، اطلاعیه‌های هواشناسی را به‌طور مستمر رصد کرده و اقدامات پیشگیرانه لازم برای کاهش خسارات احتمالی را در دستور کار قرار دهند.


ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

در شرایط آلودگی هوا و وقوع پدیده گرد و غبار، کودکان، افراد سالمند، زنان باردار و همچنین افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای قلبی و ریوی باید از حضور در اماکن و فضاهای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت به حضور در این اماکن بااستفاده از ماسک و یا پارچه مرطوب و قرار دادن آن در جلوی دهان و بینی در این اماکن حضور یابند و به طور کلی تمامی افراد جامعه حتی المقدور از حضور غیرضروری در فضاهای باز خودداری کنند.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

در زمان حضور در هوای آزاد و خارج از منزل از دویدن و فعالیت‌هایی که منجر به افزایش تعداد تنفس فرد می‌شود خودداری شود و بیماران مبتلا به آسم و افرادی که به دلیل گرد و غبار دچار تنگی نفس، سرفه‌های مکرر و درد قفسه سینه می‌گردند، در صورت تداوم علائم با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته و یا به پزشک مراجعه نمایند و برنامه درمانی خود را ادامه دهند.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

توصیه می‌شود در زمان ایجاد گرد و غبار از مایعات، میوه‌ها و سبزیجات با هدف افزایش سرعت و میزان دفع سموم بیشتر استفاده شود و به دلیل کاهش دید افقی و احتمال وقوع حوادث ترافیکی حتی الامکان از رانندگی و انجام اموری که نیازمند برخورداری از دقت و دید کافی می‌باشد خودداری گردد و در صورت نیاز، رانندگی با چراغ روشن انجام شود.

ورود طوفان و گرد و خاک به هرمزگان؛ گرد و خاک هشتبندی را در نوردید

کد خبر 6708552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها