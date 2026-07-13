فعالیت مجدد آمبولانس چیتاب از امروز؛فرسودگی ناوگان چالش اصلی اورژانس

پرویز غفارفرد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ناوگان آمبولانس‌های استان اظهار کرد: آمبولانس‌های اورژانس، از جمله آمبولانس پایگاه چیتاب، عمر بالای ۱۵ سال دارند و اغلب نیازمند بازدیدهای فنی، تعمیرات و اورهال هستند.

وی افزود: آمبولانس چیتاب نیز به دلیل یک نقص فنی جزئی از چرخه خدمت خارج شده بود که با رفع مشکل، ان‌شاءالله امروز دوباره فعال و به ناوگان عملیاتی بازخواهد گشت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه افزایش دمای هوا فشار بیشتری به ناوگان امدادی وارد می‌کند، تصریح کرد: در فصل تابستان به دلیل استفاده مداوم از سیستم‌های سرمایشی، میزان خرابی آمبولانس‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۵ پایگاه اورژانس در سطح استان فعال هستند و خدمات امدادی را به شهروندان ارائه می‌دهند.

وی اضافه کرد: به تازگی هفت دستگاه آمبولانس تویوتای صفر کیلومتر به ناوگان اورژانس استان اضافه شده است، اما سایر آمبولانس‌های موجود عمدتاً بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال عمر دارند و نوسازی ناوگان همچنان از نیازهای مهم اورژانس استان به شمار می‌رود.