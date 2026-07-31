  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

اولین جلسه تدوین «آیین‌نامه سازمان‌دهی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌های دارویی» در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این جلسه که با حضور زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی و محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو برگزارشد، حاضران به بحث و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه سازمان‌دهی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دارویی پرداختند.

حاضران ضمن ارزشمند دانستن اقدامات انجام‌شده، خواهان انجام تحقیقات میدانی بیشتر برای افزایش مشارکت مجموعه‌ها، برنامه‌ریزی اجرایی و تعیین گام‌های اجرایی و زمان‌بندی مشخص برنامه‌ها شدند.

همچنین استفاده از فرصت نمایشگاه‌ها و سایر گردهمایی‌های بزرگ فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای معرفی معنا و مفهوم و چگونگی عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی و تولید محتوا در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت.

بنابر این گزارش، تجارب جهانی نشان می دهد شرکت های مسئولیت پذیر نسبت به جامعه، با ارتقاء پاسخگویی اجتماعی مجموعه خود و گزارش دهی مستمر، توانسته اند ضمن کمک به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ذینفعان، رضایت بیشتری را جلب کرده و در نتیجه ارزش برند و سودآوری بنگاه اقتصادی خود را نیز بهبود بخشند.

کد مطلب 6904186
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها