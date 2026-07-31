تدوین آئین نامه مسئولیت اجتماعی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در این جلسه که با حضور زینب نصیری، مشاور اجتماعی وزیر بهداشت، حسین کرمانپور رئیس مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی و محمد هاشمی مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو برگزارشد، حاضران به بحث و بررسی پیشنویس آییننامه سازماندهی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دارویی پرداختند.
حاضران ضمن ارزشمند دانستن اقدامات انجامشده، خواهان انجام تحقیقات میدانی بیشتر برای افزایش مشارکت مجموعهها، برنامهریزی اجرایی و تعیین گامهای اجرایی و زمانبندی مشخص برنامهها شدند.
همچنین استفاده از فرصت نمایشگاهها و سایر گردهماییهای بزرگ فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای معرفی معنا و مفهوم و چگونگی عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی و تولید محتوا در این خصوص مورد تاکید قرار گرفت.
بنابر این گزارش، تجارب جهانی نشان می دهد شرکت های مسئولیت پذیر نسبت به جامعه، با ارتقاء پاسخگویی اجتماعی مجموعه خود و گزارش دهی مستمر، توانسته اند ضمن کمک به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی ذینفعان، رضایت بیشتری را جلب کرده و در نتیجه ارزش برند و سودآوری بنگاه اقتصادی خود را نیز بهبود بخشند.
نظر شما