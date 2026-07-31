به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مونته‌نگرو، با اروین ابراهیموویچ، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه مونته‌نگرو، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه مونته‌نگرو آغاز مأموریت سفیر جمهوری اسلامی ایران را در این کشور تبریک گفت و برای وی در انجام مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد.

دو طرف همچنین درباره روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و مونته‌نگرو تبادل نظر کردند و با تأکید بر روابط دوستانه دو کشور، بر وجود ظرفیت‌ها و زمینه‌های مناسب برای توسعه و تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه مشترک تأکید کردند.