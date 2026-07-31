۹ حادثه در اصفهان ۱۵ نفر مصدوم و یک نفر فوتی داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۹ مورد حادثه در سطح استان اصفهان توسط نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر پوشش داده شد.
وی افزود: از مجموع این حوادث، هفت مورد مربوط به حوادث جادهای و دو مورد نیز مربوط به فوریتهای پزشکی بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این مدت ۱۷ نفر حادثهدیده شناسایی شدند، ادامه داد: بر اثر این حوادث ۱۵ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، چهار نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و چهار نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در یکی از حوادث رخ داده، یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.
مومنی با اشاره به عملیات امدادرسانی انجام شده در این بازه زمانی تصریح کرد: در این مدت یک مورد عملیات امدادرسانی نیز توسط نیروهای هلال احمر انجام شد.
وی درباره پایگاههای مشارکتکننده در این عملیاتها گفت: پایگاههای ازونبلاغ فریدونشهر، ساحلی چادگان، قلعهآقا لنجان، تیدجان خوانسار در دو عملیات، پلیسراه فلاورجان، کرکوند مبارکه و نوغان بویینمیاندشت نیز در دو عملیات در امدادرسانی به حوادث ۲۴ ساعت گذشته مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: نیروهای امدادی این جمعیت به صورت شبانهروزی در آمادهباش کامل قرار دارند و خدمات امدادی لازم را در حوادث مختلف در سطح استان ارائه میکنند.
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