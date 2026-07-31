استاندار کرمانشاه: مرز خسروی آماده موج بازگشت زائران است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، صبح جمعه در نشست خبری پس از بازدید رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران از مرز بینالمللی خسروی، با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از اصحاب رسانه، حضور رئیس جمعیت هلالاحمر کشور در استان را نشانه اهتمام ویژه این مجموعه به خدمترسانی به زائران دانست.
وی با تمجید از عملکرد پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دکتر کولیوند مدیری میدانی، جهادی، متعهد و کارآمد است که در حوادث مختلف، بهویژه در روزهای سخت اخیر، حضوری مؤثر و آرامشبخش در میدان داشته و این روحیه جهادی سرمایهای ارزشمند برای کشور محسوب میشود.
کرمانشاه میزبان ۶۰ تا ۷۰ درصد زائران اربعین است
استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه ویژه این استان در تردد زائران اربعین گفت: بین ۶۰ تا ۷۰ درصد زائرانی که به سمت مرزهای مهران و خسروی حرکت میکنند از جغرافیای استان کرمانشاه عبور میکنند و این استان افتخار میزبانی بخش عمده زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد.
حبیبی افزود: تا پایان وقت اداری روز گذشته، بیش از ۵۲۰ هزار تردد از مرز بینالمللی خسروی به ثبت رسیده که نشاندهنده استقبال گسترده زائران از این گذرگاه است.
ظرفیت پارک ۳۰۰ هزار خودرو در خسروی فراهم شده است
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای مرز خسروی تصریح کرد: برای نخستینبار ظرفیت پارک همزمان حدود ۳۰۰ هزار خودرو در این مرز پیشبینی شده و در صورت ورود این تعداد خودرو، امکان ارائه خدمات و مدیریت کامل وجود دارد.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین ۱۰۰ گیت رفت و برگشت برای تسهیل تردد زائران در نظر گرفته شده تا فرآیند عبور با کمترین زمان انتظار انجام شود.
وی ادامه داد: افزایش سایبانها به ۲۶ هزار متر مربع نیز از دیگر اقدامات مهم امسال است تا زائران از زمان ورود به پایانه تا خروج از مرز، در شرایط مناسبتری تردد کنند.
تعامل روزانه ایران و عراق برای مدیریت مرز
حبیبی با اشاره به همکاری نزدیک مسئولان دو کشور گفت: تعامل میان مسئولان ایران و عراق در سطوح مختلف از جمله مرزبانی، هلالاحمر و سایر دستگاههای اجرایی بهصورت روزانه برقرار است و مسائل مرتبط با تردد زائران بهصورت مستمر بررسی و هماهنگ میشود.
وی همچنین از فعالیت ۳۰۰ موکب در سطح استان و مسیر منتهی به مرز خسروی خبر داد و افزود: اعتقاد ما این است که اربعین یک حرکت مردمی است و موکبهای مردمی نقش اصلی را در خدمترسانی به زائران بر عهده دارند.
تمامی مقدمات برای موج بازگشت زائران فراهم شده است
استاندار کرمانشاه با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، از امشب و صبح فردا شاهد افزایش بازگشت زائران خواهیم بود.
وی افزود: تمامی موکبهایی که وظیفه خدمترسانی در مسیر بازگشت را بر عهده دارند فعال شدهاند و هماهنگی کامل میان ۱۸ کمیته ستاد اربعین استان برای ارائه خدمات مطلوب انجام شده است.
کاپوتاژ اتوبوسی و فعالسازی مرز سومار؛ دو اقدام مهم اربعین امسال
حبیبی از اجرای دو اقدام مهم برای نخستینبار در استان خبر داد و گفت: یکی از این اقدامات، اجرای طرح کاپوتاژ اتوبوسهاست که بر اساس آن زائران از شهرهایی مانند تهران، قم، اصفهان و تبریز با همان اتوبوس تا نجف اشرف و بالعکس جابهجا میشوند.
وی افزود: بازخوردهای دریافتی از زائران نشاندهنده رضایت بالای آنان از این طرح است و درخواست شده ظرفیت آن در سالهای آینده افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین فعالسازی مرز سومار را دیگر اقدام مهم امسال عنوان کرد و گفت: با هماهنگیهای انجامشده با دولت عراق و ستاد مرکزی اربعین، مرز سومار بهصورت رسمی برای تردد زائران فعال شد.
وی تصریح کرد: اگرچه امسال تردد از این مرز بهصورت محدود برنامهریزی شده بود، اما زائرانی از استانهای مختلف کشور نیز از این مسیر استفاده کردند و این اقدام هدیهای ارزشمند برای مردم گیلانغرب به شمار میرود.
هلالاحمر نماد ایثار و آرامش در مسیر اربعین است
استاندار کرمانشاه با قدردانی از خدمات جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: فعالیت هلالاحمر مصداق ایثار، خدمت جهادی و حضور در سختترین شرایط است و نیروهای این مجموعه همواره جزو نخستین گروههایی هستند که در صحنه حاضر میشوند.
وی افزود: حضور خودروها و نیروهای هلالاحمر در جادهها علاوه بر افزایش ایمنی، آرامش خاطر مردم و زائران را نیز به همراه دارد و این موضوع بارها در جلسات ستاد اربعین مورد تأکید قرار گرفته است.
درخواست استاندار برای تقویت امکانات هلالاحمر در خسروی و سومار
حبیبی در پایان با اشاره به نقش هلالاحمر در مدیریت اربعین، از رئیس جمعیت هلالاحمر کشور خواست توجه ویژهای به مرز سومار و استقرار قرارگاه امدادی در این گذرگاه داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به جایگاه مرز خسروی بهعنوان سومین مرز پرتردد کشور، خواستار تقویت تجهیزات، امکانات و زیرساختهای هلالاحمر در این مرز شد و ابراز امیدواری کرد با حمایتهای بیشتر، خدماترسانی به زائران در سالهای آینده با کیفیت بالاتری ادامه یابد.
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