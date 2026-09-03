استاندار کرمانشاه: حمیل باید متناسب با جایگاه اربعینی خود توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه سفر کاری خود به بخش حمیل، عصر پنجشنبه با حضور در زائرسرای قمر بنیهاشم (ع) این شهر، وضعیت امکانات و زیرساختهای موجود را بررسی کرد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت حمیل در مسیر تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: این شهر یکی از نقاط مهم و پرتردد در ایام اربعین است و مردم و مسئولان حمیل در این ایام به عنوان خادمان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نقش مهمی بر عهده دارند.
وی ضمن قدردانی از مسئولان محلی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر حمیل، افزود: ارزیابیهای انجامشده از نحوه خدمترسانی در اربعین سال گذشته نشاندهنده عملکرد مطلوب مجموعههای مسئول بوده است، اما باید برای سالهای آینده برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد تا کیفیت خدمات افزایش یابد.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای زائرسرای قمر بنیهاشم (ع) حمیل ادامه داد: وجود امکاناتی همچون محل اسکان و استراحت، نمازخانه و سرویسهای بهداشتی، این مجموعه را به ظرفیت مناسبی برای پذیرایی از زائران تبدیل کرده است و مدیریت ارشد استان از توسعه آن حمایت خواهد کرد.
وی تأکید کرد: فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت و رفاه زائران و افزایش رضایتمندی آنان باید در روند توسعه این زائرسرا مورد توجه قرار گیرد و دستگاههای مسئول نیز برای تحقق این هدف همکاری لازم را داشته باشند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه حمیل نباید تنها بر اساس وظایف معمول مدیریت شهری دیده شود، گفت: این شهر علاوه بر جمعیت خود، هر سال میزبان شمار زیادی از مسافران، گردشگران و زائران عتبات عالیات است و همین نقش ویژه ضرورت توجه بیشتر در نظام برنامهریزی و تخصیص منابع را ایجاد میکند.
حبیبی افزود: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان باید از ظرفیت اعتبارات ستاد اربعین و اعتبارات شهرداریها برای تقویت زیرساختهای شهر حمیل استفاده کنند و منابع ویژهای برای این منطقه در نظر بگیرند.
وی ساماندهی ورودیها و خروجیهای شهر، بهسازی معابر داخلی، آسفالت و تسهیل عبور و مرور را از جمله اولویتها عنوان کرد و گفت: اجرای این اقدامات باید با کیفیت مناسب و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا هم پاسخگوی نیازهای مردم حمیل باشد و هم شرایط شایستهای برای حضور زائران اهلبیت (ع) فراهم کند.
در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرماندار اسلامآباد غرب و مدیرکل حوزه استاندار نیز حضور داشتند.
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