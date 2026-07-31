  1. استانها
  2. بوشهر
۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

انبار احتکار برنج در گناوه کشف شد

انبار احتکار برنج در گناوه کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از کشف ۲۰ تن برنج خارجی احتکار شده به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر احتکار و دپوی مقادیر قابل توجهی برنج خارجی در یکی از انبارهای سطح شهر بررسی موضوع در دستور کار مامورین پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت خبر، به همراه بازرسان تعزیرات حکومتی با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی و موفق به کشف۲۰تن برنج خارجی احتکار شده شدند.

فرمانده انتظامی گناوه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش برنج های مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6904245

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها