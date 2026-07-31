انبار احتکار برنج در گناوه کشف شد

سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر احتکار و دپوی مقادیر قابل توجهی برنج خارجی در یکی از انبارهای سطح شهر بررسی موضوع در دستور کار مامورین پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از صحت خبر، به همراه بازرسان تعزیرات حکومتی با هماهنگی قضایی از این انبار بازرسی و موفق به کشف۲۰تن برنج خارجی احتکار شده شدند.

فرمانده انتظامی گناوه با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش برنج های مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال برآورد کردند افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی شد.