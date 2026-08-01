رسیدگی به بیش از ۴۸۰۰ پرونده تخلفاتی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی اظهار کرد: شعب تعزیرات حکومتی در چهار ماه نخست سال جاری به چهار هزار و ۸۲۶ پرونده تخلفاتی رسیدگی کردهاند که براساس آنها متخلفان به مجموع ۵۳ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.
وی با تشریح جزئیات پروندههای رسیدگی شده گفت: از مجموع این پروندهها چهار هزار و ۱۹۸ مورد مربوط به تخلفات صنفی در حوزه کالا و خدمات، ۵۰۶ مورد مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۱۲۲ مورد در حوزه تخلفات بهداشتی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان در ادامه با اشاره به روند اجرای احکام افزود: در ۴ ماه نخست امسال مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۷۹ میلیون ریال از حقوق شاکیان بازگردانده شده و سه هزار و ۱۵۶ پرونده نیز با وصول جریمهای به مبلغ ۴۳۶ میلیارد و ۴۲۱ میلیون ریال در حق دولت مختومه شده و بیشترین تخلفات ثبت شده در این دوره مربوط به «درج نکردن قیمت» و «گرانفروشی کالا» بوده است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی این سازمان بیان کرد: در این مدت ۲۳۷ تیم بازرسی مشترک میان اداره کل تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای اجرایی تشکیل شده و از یک هزار و ۵۳۱ واحد صنفی و خدماتی در سطح استان بازرسی به عمل آمده است.
محمدی افزود: براساس نتایج این بازرسیها برای ۵۳۴ واحد متخلف پرونده تشکیل شده و جهت رسیدگی به شعب مربوطه ارجاع گردیده است.
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