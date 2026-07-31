حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان مورد انتظار است، از اوایل وقت شنبه تا روز یکشنبه، در برخی ساعات با افزایش سرعت وزش بادهای غالباً شمالی، سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان، متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با تداوم استقرار توده هوای گرم بر منطقه، دمای هوا در همه نقاط استان مقادیر بالایی خواهد داشت و رسیدن به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس در برخی نقاط به ویژه مناطق شمالی و مرکزی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، فردا باد و گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشه یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اوایل وقت فردا شمالی تا شرقی ۱۴ تا ۴۴ گاهی تا ۵۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و از اوایل وقت فردا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.