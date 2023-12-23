هوای استان بوشهر بارانی است/ سواحل مواج و متلاطم

طلیعه محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت امروز تا اوایل وقت فردا با فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر، در برخی نقاط، غالباً نواحی شمالی و مرکزی استان، وقوع بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی این مدت سواحل استان نیز مواج و متلاطم خواهد بود.

وی گفت: از اواخر وقت دوشنبه تا پایان هفته با وزش بادهای شمالی دریا مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده نیمه ابری تا ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط بارش باران، گاهی همراه با رعدوبرق، از فردا کاهش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اوایل وقت فردا در برخی ساعات ۱۲ تا ۴۲ گاهی بیش از ۴۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی‌متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.