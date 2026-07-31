به گزارش خبرگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی صالح موسوی اعظم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یاسوج با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا، اخلاص و تمسک به ولایت و امامت، اظهار کرد: همه آزادی‌خواهان جهان از سیره ائمه هدی (ع) بهره می‌برند و نهضت امام حسین (ع) الگویی ماندگار برای مبارزه با ظلم و استکبار است.

نهضت عاشورا؛ الگوی همه آزادی‌خواهان جهان

وی با اشاره به تأثیر قیام عاشورا بر جنبش‌های آزادی‌بخش جهان افزود: رهبران بسیاری در جهان از جمله رهبر هند، مبارزه با استعمار و سلطه را با الهام از زندگی و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دنبال کرده‌اند.

امام جمعه موقت یاسوج تصریح کرد: نه تنها مسلمانان بلکه تمامی آزادی‌خواهان عالم، راه نجات خود را در تأسی از زندگی، سیره و مبارزه امام حسین (ع) یافته‌اند.

اقتدار امروز ایران مرهون فرهنگ شهادت است

وی با اشاره به نقش شهید حسن تهرانی‌مقدم در تقویت توان دفاعی کشور گفت: خداوند پاداش عظیمی به این شهید بزرگوار، پدر موشکی ایران، عطا خواهد کرد؛ چرا که اقدامات وی زمینه‌ساز عظمت، اقتدار و شوکت جمهوری اسلامی ایران شد.

حجت الاسلام موسوی اعظم همچنین با تجلیل از نقش رهبر فقید انقلاب در هدایت نیروهای انقلابی اظهار کرد: کسی که شهید تهرانی‌مقدم و دیگر شهدا را هدایت و تشویق کرد، نایب امام زمان (عج) بود و اگر این مسیر وجود نداشت، امروز کشور از این اقتدار و قدرت برخوردار نبود.

دوراندیشی رهبری، نقشه دشمن را ناکام گذاشت

امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی بیان کرد: دشمنان تصور می‌کردند با ترور، کار جمهوری اسلامی به پایان خواهد رسید، اما امام راحل با آینده‌نگری و بصیرت، برای استمرار مسیر انقلاب، لایه‌های مختلف جانشینی را پیش‌بینی کرده بودند و همین دوراندیشی نقشه دشمن را خنثی کرد.

محبت اهل‌بیت (ع) جاودانه است

حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به سخنی از حضرت زینب کبری (س) مبنی بر اینکه «حمد و سپاس خدایی را که آغاز ما را نبوت و پایان کار ما را شهادت قرار داد»، گفت: یاد و نام اهل‌بیت (ع) هرگز از میان نخواهد رفت و دل‌های مؤمنان همواره جایگاه محبت حضرت سیدالشهدا (ع) است.

اربعین، جلوه‌ای از عشق به اهل‌بیت (ع)

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: مردم عراق خواستار تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بودند و عشق و ارادت آنان به گونه‌ای بود که مسیری که در شرایط عادی حدود یک ساعت پیموده می‌شود، در مراسم تشییع حدود ۱۰ ساعت به طول انجامید.