احیای عدالت و آزادگی از اهداف قیام عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج افزود: سعی دشمنان همواره بر این بوده است که مسئله اربعین و عاشورا را به حاشیه بکشانند.

وی بیان داشت: هدف دشمنان تخریب ارزشهای دینی است و نجف اشرف و کربلا مسئله ولایت را بیان می کند که در اربعین این امر تجلی می یابد.

موسوی اعظم با اشاره به جنایتهای مختلف آمریکا بر علیه حقوق بشر گفت: آمریکای پلید که داعیه دار حقوق بشر است بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار برای جنایت علیه بشر و کشتن کودکان به یمن داده است.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه شهر یاسوج با بیان اینکه همه ما باید سیره پیامبر و اهل بیت او را سرلوحه قرار دهیم، اظهار داشت: حضرت محمد (ص) فرمودند که دو امانت گرانبها در میان یکی قرآن و دیگری اهل بیت.

موسوی اعظم افزود: بهترین شناخت شیوه سیره اهل بیت عمل کردن به فرمایشات و شناخت واقعی از امامان و دین است.

وی تصریح کرد: وظیفه ما به عنوان یک مسلمان این است که از امام علی (ع) تا امام مهدی (عج) امام خود را شناخته و به دستورات ایشان عمل کنیم.

امام جمعه موقت شهر یاسوج تصریح کرد: ما باید تسلیم اهل بیت بوده و در زندگی خود به فرموده ایشان عمل کرده و به سیره پیغمبر و اهل بیت عمل نماییم.

وی هدف از ساختن مسجد را عبادت در مسجد عنوان کرد و گفت: ثواب ساخت مسجد از حسینه بیشتر است و پیغمبر نیز مسجد النبی را ساختند و شاکله حکومت اسلامی در مسجد و مدینه شکل گرفت.