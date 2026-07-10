دشمنی آمریکا، انگلیس و صهیونیسم با ایران ریشه تاریخی دارد

به گزارش خبرنگار مهز، حجتالاسلام سید علی صالح موسوی اعظم در خطبههای عبادی ـ سیاسی نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به نقش علمای شیعه در پاسداری از دین اسلام اظهار کرد: بزرگان دین در طول تاریخ حافظ و نگهبان شریعت مقدس اسلام بودند و اگر بیش از هزار سال پیش خانه شیخ طوسی در بغداد را به آتش کشیدند و کتابهایش را سوزاندند، او به نجف هجرت کرد و حوزه علمیه نجف را بنیان نهاد و آثار ارزشمندی همچون کتابهای مرجع فقهی را به یادگار گذاشت که امروز از منابع مهم فقهای شیعه به شمار میروند.
وی افزود: شهید اول، شهید ثانی و دیگر علمای بزرگ نیز به دلیل دفاع از مکتب اسلام و مقابله با انحرافات و جریانهای ضاله به شهادت رسیدند.
روایت خطیب جمعه یاسوج از حمله وهابیان به کربلا و تخریب قبور ائمه(ع)
امام جمعه موقت یاسوج با اشاره به حمله وهابیان به کربلا گفت: در کتاب «کربلا شهر من» آمده است که وهابیان به کربلا حمله کردند، اموال و موقوفات حرم امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) را به غارت بردند و بیش از ۱۲ هزار نفر از شیعیان در دفاع از حرم سیدالشهدا(ع) به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: پس از آن نیز به سمت نجف حرکت کردند اما علمای شیعه از جمله آیتالله کاشفالغطاء مردم را برای مقابله بسیج کردند و آنان را از نجف بیرون راندند.
حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به تخریب قبور ائمه بقیع اظهار کرد: وهابیان قبور ائمه بقیع را تخریب کردند و حتی قصد تعرض به قبر مطهر پیامبر اکرم(ص) را داشتند، اما به گفته وی، انگلیسیها به دلیل نگرانی از واکنش مسلمانان با این اقدام مخالفت کردند.
تأکید بر نقش علمای شیعه در مقابله با استعمار
وی با بیان اینکه علمای شیعه همواره در برابر استعمار ایستادگی کردهاند، گفت: مرحوم آیتالله میرزا محمدتقی شیرازی در برابر انگلیسیها ایستاد و آنان را از بصره بیرون کرد.
امام جمعه موقت یاسوج همچنین با اشاره به شخصیت مرحوم آیتالله سیدمحمدتقی خوانساری اظهار کرد: در سالهایی که قم با خشکسالی روبهرو بود و نیروهای متفقین در ایران حضور داشتند، ایشان نماز باران اقامه کرد و پس از نزول باران، همان افرادی که پیشتر این اقدام را به تمسخر گرفته بودند، به احترام وی برخاستند.
امام خمینی(ره) سالها پیش از انقلاب مبارزه با استکبار را آغاز کرد
وی تأکید کرد: مبارزه امام خمینی(ره) با استکبار تنها به دوران پیروزی انقلاب اسلامی محدود نبود، بلکه سالها پیش از انقلاب، تبعیدها، زندانها و فشارهای فراوانی را تحمل کرد و با صلابت در مسیر دفاع از اسلام و استقلال کشور ایستاد.
تجلیل از شخصیت علمی آیتالله مصباح یزدی و آیتالله جوادی آمل
حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به جایگاه علمی آیتالله محمدتقی مصباح یزدی گفت: ایشان از شاگردان آیتالله بروجردی، علامه طباطبایی و آیتالله بهجت بود و از برجستهترین فلاسفه، فقها و اساتید اخلاق عصر خود محسوب میشد.
وی افزود: آیتالله جوادی آملی نیز از شخصیتهای کمنظیر علمی جهان اسلام است که دهها جلد تفسیر قرآن کریم و آثار متعدد علمی از خود به یادگار گذاشته است.
ولایتمداری شرط قبولی اعمال است
امام جمعه موقت یاسوج با تأکید بر جایگاه ولایت در معارف اسلامی اظهار داشت: محبت اهلبیت(ع) و ولایت ائمه اطهار(ع) اساس قبولی اعمال است و نماز و عبادت بدون ولایت، ارزشی نخواهد داشت.
وی با استناد به روایات اسلامی تصریح کرد: حتی اگر انسان تمام عمر خود را در عبادت سپری کند اما محبت اهلبیت(ع) در دل او نباشد، اعمال او ارزش واقعی نخواهد داشت.
هشدار نسبت به توهین به مراجع تقلید
حجت الاسلام موسوی اعظم با اشاره به جایگاه مرجعیت شیعه گفت: شرایط مرجعیت توسط ائمه معصومین(ع) تبیین شده و انتخاب مرجع تقلید بر اساس معیارهای دینی صورت میگیرد.
وی تأکید کرد: همه مراجع تقلید مورد احترام هستند و نباید به بهانه حمایت از یک مرجع، به مرجع دیگری توهین شود.
امام جمعه موقت یاسوج با یادآوری موضع امام خمینی(ره) در دفاع از آیتالله خوئی اظهار داشت: امام راحل در برابر هرگونه اهانت به مراجع تقلید موضع گرفت و اجازه ایجاد اختلاف در میان علما را نداد.
رهبر معظم انقلاب در برابر فشارهای داخلی و خارجی ایستادگی کرده است
وی با اشاره به فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس، عربستان و دیگر دشمنان همواره برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم تلاش کردهاند، اما رهبر معظم انقلاب با صلابت در برابر این فشارها ایستاده و حافظ دین و انقلاب بوده است.
حجت الاسلام موسوی اعظم افزود: حتی فشار برخی جریانهای داخلی برای سازش کمتر از فشارهای خارجی نبوده است، اما رهبر انقلاب در مسیر حفظ ارزشهای اسلامی مقاومت کرده است.
حضرت زینب(س) پس از عاشورا مردم را به توکل بر خدا دعوت کرد
وی با اشاره به ایام شهادت امام جواد(ع) و واقعه عاشورا اظهار کرد: پس از شهادت امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) در پاسخ به نگرانیها فرمود اگر امام حسین(ع) شهید شده است، خدا زنده است و خداوند همواره پشتیبان حق خواهد بود.
امام جمعه موقت یاسوج تصریح کرد: جمهوری اسلامی نیز با وجود همه توطئههای داخلی و خارجی تاکنون با عنایت الهی حفظ شده و این مسیر ادامه خواهد یافت.
دعا برای رهبر انقلاب، نیروهای مسلح و پیروزی جبهه مقاومت
وی با قدردانی از رسانه ملی و حضور گسترده مردم در مراسمهای دینی و انقلابی، برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، حفظ رهبر معظم انقلاب، افزایش استقامت ملت ایران، سلامتی رزمندگان، پاسداران و مدافعان کشور و پیروزی نهایی جبهه اسلام دعا کرد.
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