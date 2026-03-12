روز جهانی قدس به سرود حماسی با آهنگ مرگ بر اسراییل تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام استاندار آذربایجان غربی به این شرح است،امروز در حالی که جهان شاهد جنایت‌های رژیم صهیونی و آمریکای جنایتکار در تجاوز به ایران عزیز است، بیش از هر زمان دیگر دوراندیشی معمار کبیر انقلاب بر همگان آشکار می شود و در این میان روز جهانی قدس میراثی گران‌بها از آن پیر فرزانه است.

روز جهانی قدس روزی بزرگ و تاریخی بوده که اکنون تبدیل به سرودی حماسی با آهنگ مرگ بر اسرائیل شده و همزمان این عطیه امام عزیز به عنوان نماد مبارزه با رژیم کودک‌کُش صهیونیستی به‌صورت یک رسالت محوری برای آزادگان جهان در آمده است. روز قدس تجلی‌گاه رشادت و پایمردی، اراده استوار و تزلزل‌ناپذیر و حمایت‌های جانانه و شورانگیز امت‌های مسلمان جهان از مردم مظلوم فلسطین و مخالفت با صهیونیسم جنایتکار و استکبار جهانی است.

ملت بزرگ ایران اسلامی در حالی به استقبال روز جهانی قدس می‌رود که داغ شهادت رهبر جلیل‌القدر، عظیم‌الشأن، مجاهد و حکیم خویش و جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور را بر دل دارد؛ شهادتی که اگرچه اندوهی عمیق در دل‌های مؤمنان بر جای گذاشت، در عین حال مکتب عزت، مقاومت و استکبارستیزی آن امام شجاع و رهبر شهید را بیش از پیش در میان ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان زنده و جاری و ساری ساخت و موجی از همبستگی و همدلی و همصدایی و حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف را رقم زد.

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای والامقام اسلام، انقلاب و جبهه مقاومت، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید اخیر و با قدردانی از مجاهدت‌ها و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صیانت از امنیت و عزت کشور، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و بصیر استان آذربایجان‌غربی دعوت می‌کنم با حضور گسترده، آگاهانه و دشمن‌شکن در راهپیمایی سراسری روز جهانی قدس بار دیگر وحدت، بصیرت و اراده استوارشان در محکومیت تجاوز به کشور در جنگ رمضان و حمایت از ملت فلسطین و مقابله با ظلم و اشغالگری را به نمایش بگذارند.

امید آنکه این روز جهانی، تمام مسلمانان جهان را در صف واحد قرار داده و آرزوی دیرین امام راحل (ره) و رهبر شهیدمان برای رهایی قدس، عملی شود.