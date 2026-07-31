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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

پرچم متبرک حرم رضوی در شلمچه برافراشته شد

پرچم متبرک حرم رضوی در شلمچه برافراشته شد

شلمچه - همزمان با اوج گرفتن تردد زائران اربعین حسینی در گذرگاه مرزی شلمچه، پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا(ع) با حضور خادمان آستان قدس رضوی در پایانه مرزی شلمچه برافراشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین معنوی در فضای پایانه مرزی و در میان ازدحام زائرانی برگزار شد که برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی عازم عتبات عالیات هستند. خادمان آستان قدس رضوی با همراهی کاروان خدمت، پرچم متبرک را در محل مراسم به اهتزاز درآوردند و جمعی از زائران با حضور در اطراف جایگاه، به آن ادای احترام کردند.

بر اساس مشاهدات میدانی، زائران ضمن صلوات فرستادن و خواندن دعا، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) ابراز داشتند و فضای پایانه مرزی شلمچه رنگ و بوی زیارتی به خود گرفت.

این برنامه در راستای تقویت حال و هوای معنوی مسیر زائران و همراهی کاروان‌های خدمت‌رسانی در ایام اربعین برگزار شد.

کد مطلب 6904329

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