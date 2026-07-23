تردد زائران در شلمچه با وجود حمله موشکی آمریکا بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری خوزستان، وضعیت پایانه مرزی شلمچه تحت کنترل است و زائران بهصورت عادی در این مرز تردد میکنند.
وی تأکید کرد: مجموعه راهداری خوزستان با استفاده از تمام توان، نیروها و تجهیزات خود برای تأمین رفاه زائران حسینی و تسهیل تردد آنان تلاش میکند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان افزود: برنامهریزیهای لازم برای مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور زائران اربعین حسینی انجام شده است و هیچ وقفهای در روند خدمترسانی ایجاد نخواهد شد.
خسروی با اشاره به حمله موشکی بامداد امروز ارتش تروریستی آمریکا به پایانه مرزی شلمچه کرد: این اقدامات خصمانه نمیتواند خللی در عزم و اراده مردم برای حضور در مسیر زیارت و خدمترسانی ایجاد کند.
وی در پایان گفت: همه بخشهای پایانه مرزی شلمچه با آمادگی کامل فعال هستند و خدمات مورد نیاز را به زائران اربعین حسینی ارائه میدهند.
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